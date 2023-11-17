新北耶誕城美食「買一送一」！板橋車站「橋村炸雞」隱藏餐點開吃

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◾️ 橋村炸雞隱藏餐點「爆漿起司球」 聯名韓劇《模範計程車2》限量週邊
橋村炸雞聯名韓劇《模範計程車2》，即日起至12月15日，買個人餐送《模範計程車》酷卡乙組；活動數量有限，送完為止。11月還悄悄開賣「爆漿起司球」隱藏餐點，個人餐也多了「醬香腿翅Combo」、「香辣腿翅Combo」2款新選擇。趁來玩新北耶誕城順便吃一波。
◾️ 星巴克「2杯6折」！太妃核果風味那堤、星冰樂喝起來
星巴克全門市今天一起迎接美好週末，11月17日當天，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱的飲料，可享「2杯6折」優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。這次可是每年限定回歸的太妃核果風味那堤、星冰樂通通都有「2杯6折」優惠。
◾️ 繼光香香雞「買一送一」
繼光香香雞慶祝50週年慶祭出兩波段「買一送一」優惠，11月23日至11月26日、11月30日至12月3日，買香香炸雞(L)贈送香香炸雞(M)兌換券乙張；還可享加購墨魚甜不辣優惠價50元。
◾️ 銀座杏子日式豬排：霜淇淋11元
銀座杏子日式豬排即日起至11月30日到門市用餐，點選鑽石級龍虎石斑腰內豬排套餐 ，凡雙人餐＋22元、三人餐＋33元、四人餐＋44元，即可獲得兩支/三支/四支季節霜淇淋。
◾️ 京都勝牛：11月壽星送「炸魷魚圈」
京都勝牛11月壽星優惠，與11月壽星到店消費任一3L牡蠣系列餐點，請壽星出示身份證，即可招待「炸魷魚圈」一份。
◾️ 頂呱呱炸雞桶套餐299元！聯名《Garena 決勝時刻 Mobile》送地瓜薯條
頂呱呱聯名《Garena 決勝時刻 Mobile》，開賣「今晚吃雞！決勝頂呱呱」套餐，即日起至12月3日，「今晚吃雞桶」原味炸雞3塊＋原味雞腿2支＋阿勇雞塊6塊(附田園醬)＋35元可樂系列2杯，特價299元；特價149元「決勝三寶餐」則吃得到雞脖子200克＋呱呱包1顆＋地瓜薯條1份。
而且加碼購買決勝時刻聯名套餐，贈送期間限定「虛寶刮刮卡」乙張（送完為止）；出示遊戲畫面，買任一套餐再送「地瓜薯條」一份（原價60元）。原味炸雞部位由門市隨機挑選；原味炸雞可加價9元更換辣味炸雞；35元可樂系列飲品可選：可樂/零卡可樂/雪碧/檸檬紅茶。
◾️ Mister Donut「7個甜甜圈221元」 指定飲品「買一送一」
Mister Donut即日起至11月19日，任選7個甜甜圈優惠價221元，限39元指定甜甜圈，可補差價換購價高商品，
📌板橋大遠百
◾️ 21Plus：香草烤雞「天天79折」
21 Plus即日起至11月30日，21香草烤雞、21香草烤半雞「天天79折」優惠，21香草烤雞優惠價371元（原價470元）、21香草烤半雞優惠價198元（原價250元）。並陸續推出「蔬菜烤雞(附兩醬)」、「肯瓊雞汁烤蔬菜」、「人參糯米雞湯」3款新品上市。
📌遠東百貨板橋中山店
◾️ 沅保奶茶「買一送一」
沅保奶茶即日起至11月19日，招牌拉茶「買一送一」；按讚加入好友，完成指定任務，有機會抽「甩餅（香蕉/榴槤乳酪）口味現場選」乙份。
◾️ 日日裝茶開幕優惠
日日裝茶全新開幕優惠，週慶首五日至11月19日，人氣商品「虎糖珍珠醇奶茶」限定優惠價35元（每日限量50杯）；板橋中山店獨家「虎糖粉粿奶茶」優惠價40元（原價55元）；限定「虎糖粉粿奶茶＋虎糖珍珠醇奶茶」一組只要70元（限量50組）。
◾️ 牛角燒肉「滿千送百」
牛角燒肉板橋中山限定優惠，即日起至11月19日，店內消費使用「豪華方案」，每滿千即送百（數量有限，送完為止)。
◾️ 咚雞咚雞디디치킨 韓式炸雞「買一送一」
咚雞咚雞디디치킨 韓式炸雞板橋車站指定門市，即日起至11月30日，消費滿百「限定商品」特惠活動，韓國甜心QQ棒「買一送一」79元（原價158元）；「松露薯條」2份特價99元（原價178元）。