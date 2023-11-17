▲ 2023國產休旅排行將一夕變天? RAV4能扛下賣點滿滿的X-TRAIL輕油電重砲狂轟？

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9月銷售數據比較 — 1,331輛 vs. 1,230輛 X-TRAIL銷售小勝RAV4
讓我們先從2023年9月銷售表現看起，由於這正是NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市後的第一個月份，其亮眼的表現確實讓所有人眼睛為之一亮，在這個月裡NISSAN X-TRAIL輕油電加上e-POWER共計繳出1,331輛掛牌數，比起常勝將軍TOYOTA RAV4的1,230輛竟還足足高出百餘輛，而其中單是X-TRAIL輕油電便貢獻高達1,225輛，要知道過往此一級距向為RAV4所制霸，從X-TRAIL輕油電甫上市即可締造優異銷售佳績，便知消費市場在乎的總是產品新鮮度與競爭力。
不過就算鎖定了NISSAN X-TRAIL輕油電與TOYOTA RAV4，車型選擇又是令人傷透腦筋的過程，最終我們決定以X-TRAIL輕油電旗艦版(122.9萬元)對上傳統動力的RAV4汽油旗艦版(117萬元)，畢竟輕油電與Hybrid油電複合動力仍有結構上的根本差異，相形之下與傳統動力相對接近許多，且各自也都是車系中的銷售主力(RAV4汽油於9月銷售超過千輛)，再加上兩者皆為各自動力的最高規車型，具備最豐富的配備與科技，比評過程勢必精彩可期。
車型設計各有風格特色 X-TRAIL後座空間表現與座艙舒適性佔上風
依慣例先從外觀看起，基本上X-TRAIL輕油電與RAV4走的風格有些類似，皆以兼顧飽滿與剛毅的線條形塑中型SUV的健壯輪廓，並各自帶來滿滿家族感的視覺構成，事實上，對於此級距來說這是相當成功的造型營造手法，畢竟SUV講求的不僅在於運動感，還必須兼容壯碩安定的視覺樣態與肌理分明的陽剛氣息，就這部分而言，無論X-TRAIL輕油電或RAV4都拿捏得相當不錯。
而轉至車室佈局面向上看，兩者也皆呼應外觀而以較為剛健的筆觸創造座艙氛圍，且更重視材質營造以維持百萬級距座駕應有的質感，只是細究之下還是可以發現X-TRAIL輕油電透過上棕下黑雙色中控台與更高的軟質膠料比例鋪陳，硬是在視覺與觸覺感受佔了上風，加上3D超體感紓壓座椅相助，乘坐感受比起RAV4更加舒適輕鬆，至於介面規劃部分兩車皆相當友善，即便第一次接觸同樣容易上手，能以最快速度讓各年齡層駕駛者適應。
而在乘坐空間部分就是新世代車款的強項了，我們在對X-TRAIL輕油電與RAV4進行全方位量測後發現，扣除後座椅墊的深度RAV4更好，以及前座膝部空間、後座椅墊至車頂及後座椅背寬與X-TRAIL輕油電表現相似以外，其他部分X-TRAIL輕油電幾乎或多或少都比RAV4來得更加寬裕，特別是由於X-TRAIL輕油電的後座椅可前後滑移調整，即便移至最前面也已保有近似RAV4的腿部空間(27cm vs. 28cm)，若退至最後方更可創造高達36cm的寬裕表現，因而造就絕佳後座乘坐舒適性，而行李廂空間也因X-TRAIL輕油電後排座椅可自由滑移造就深淺自如的縱深容積，搭配亦可自行設定高度的底板位置，因而帶來更加彈性置物機能，較低的行李廂門高度設定，也確保得以更輕鬆不費力的關閉尾門(題外話，兩車皆有配置足感應電動尾門)。
X-TRAIL vs. RAV4 座艙空間比較表
休旅車科技配備總盤點 猜猜RAV4與X-TRAIL輕油電誰有料?
面對X-TRAIL輕油電與RAV4這般主流中型SUV，ADAS先進駕駛輔助配備的齊全度也絕對是準車主購車時的關鍵，其中X-TRAIL輕油電以ProPILOT智行安全科技掛帥，而RAV4也早以LSS 2.0智動駕駛輔助系統作為對應，儘管皆符合LEVEL 2先進駕駛輔助標準，但細節部分則因世代新舊而有所差異，像是X-TRAIL輕油電便多了交通擁堵輔助系統、超視距車輛追撞警示系統、後方車側警示系統、後方緊急煞車系統、移動物體偵測系統與疲勞駕駛警示等功能，而RAV4則僅多出智慧型遠光燈自動切換，就齊備度而言，X-TRAIL輕油電確有其可觀之處。而在實際作動感受上，無論X-TRAIL輕油電或RAV4的ADAS先進駕駛輔助系統皆相當流暢自然，不致帶來過度唐突或不線性的感受，只不過受惠於更新世代的ProPILOT智行安全科技，X-TRAIL輕油電還是保有更柔順的加減速反應與方向盤修正動作。
X-TRAIL vs. RAV4 先進駕駛輔助配備比較表
至於其他科技配備部分差異主要分別在抬頭顯示器、副駕駛座電動調整與無線充電座等細節上，而許多準車主相當重視的音響系統部分，X-TRAIL輕油電旗艦版也配置了BOSE Premium Sound System音響系統，連同原廠特別強調的雙層隔音玻璃與全車靜音工程，駕馭過程中因而帶來更靜謐悠揚的聽覺享受。
X-TRAIL vs. RAV4 科技配備比較表
渦輪增壓vs自然進氣 怎麼選?輸出數據一比 X-Trail輕油電動力略勝一籌
作為一款中型SUV，通常代表的正是肩負全家人的移動、休閒與旅遊目的，因此無論動力輸出或是油耗表現等面向經常都是準車主所在意的重點，其中X-Trail輕油電以一具1.5升VC-TURBO可變壓縮比渦輪增壓引擎作為主要動力來源，再搭配12V電能輔助系統提供電動馬達電力，可提供204ps最大馬力與30.6k-gm峰值扭力，連同CVT無段變速系統，成就輕盈飽滿的加速反應。而RAV4這廂則以相對單純的2.0升直列四缸汽油引擎擔負大任，計可發揮173ps / 20.7kg-m輸出數據，配上的也是一套CVT變速系統，單獨駕馭時可發現加速與再加速表現已相當輕盈，但若與X-Trail輕油電相較，感受則難免略遜一疇。
值得一提的是，X-Trail輕油電不僅在動力表現上令人更加爽快愉悅，同時在油耗與稅金負擔上也更具優勢，依照能源局測試標準，X-Trail輕油電可帶來16km/L的平均油耗表現，對比RAV4汽油版本的15.1km/L顯然更高竿，同時年度牌照稅與燃料使用費也低上一級(X-Trail輕油電：11,920元 vs. RAV4汽油：17,410元)，若要更省油RAV4得請出Hybrid版本才能佔上風，但複雜的結構代表未來可能更高的養護成本支出，同時稅金部分也將比X-Trail輕油電要高出萬元以上。
X-TRAIL vs. RAV4 基本規格比較表
RAV4競爭力依舊強大 X-TRAIL輕油電賣點滿滿 獲SUV車迷網友口碑好評
車海後浪推前浪，江山代有才人出，面對X-TRAIL輕油電這般最新世代競爭者，沙場老將RAV4無愧常勝將軍身份，依舊面不改色保有強大競爭力，但對比起來許多面向上難免稍顯吃力，畢竟X-TRAIL輕油電挾VC-TURBO、輕油電系統、ProPILOT、寬廣空間規劃、舒適 座艙佈局與眾多科技配置而來，不僅超越中型SUV期待，甚至重新擘劃級距新標竿，也難怪甫上市即獲得車迷網友的熱烈迴響，並於這個最主流的市場級距屢獲優異銷售成績。
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