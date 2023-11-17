侯柯配4：0領先！黃暐瀚揭「柯文哲背叛自己、幕僚、支持者」

柯文哲信心喊話為藍白合退讓落淚　吳怡萱：壓力大真情流露

▲民眾黨主席柯文哲為藍白合退讓落淚，競辦發言人吳怡萱表示，他壓力大真情流露。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲民眾黨主席柯文哲為藍白合退讓落淚，競辦發言人吳怡萱表示，他壓力大真情流露。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

民眾黨主席柯文哲在15日的藍白協商中退讓，引發支持者跟幕僚不滿，黨內因而士氣低迷，柯文哲昨日下午在競選幹部線上會議中，說明協商退讓決定的原因，提到支持者曾說「只要阿北不放棄，我們就不會放棄」，柯文哲講到一半還哽咽哭出來。對此，柯文哲競辦發言人吳怡萱今（17）日表示，這兩天有很多外界建議跟想法，這一路以來柯文哲也有相當的壓力，所以在敘述過程中有比較自然的真情流露過程，昨天那樣的氣氛，在黨內士氣上的確有加分效果，接下來就是整裝出發、繼續為下一步做努力。

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吳怡萱今受訪表示，進行藍白整合的會議結束後，黨內有非常多疑問跟情緒，我們認為在這樣的狀態下穩定軍心是非常重要的，所以昨天在會議上跟很多黨公職、地方黨部，柯文哲在線上有針對過程做說明。這兩天有很多外界建議跟想法，這一路以來其實柯文哲也有相當的壓力，所以在敘述過程中有比較自然的真情流露過程，昨天那樣的氣氛，在黨內士氣上的確有加分效果，接下來就是整裝出發、繼續為下一步做努力。

媒體詢問藍白合決定是柯文哲自己還是幕僚？吳怡萱指出，沙盤推演跟當下狀況一定會有落差，柯文哲在會議裡做出的決定，就是按照這決定，繼續擬定接下來的戰略目標以及接下來的策略，繼續往前走。

吳怡萱指出，柯文哲昨天也還原在裡面的心境轉折，對他來說在當下對方提出要用民調的方式，這是一慣的主張，所以他也認為既然要朝向繼續雙方能談下去的路來走的話，當然會傾向以大家都能接受的方式進行。至於有沒有被設局？柯文哲也說過，以一個醫生的身份出發來看，都不希望有這樣先入為主對方就是要害人的想法，既然已經做出決定，必須把遊戲、比賽規則釐清。

不過，吳怡萱也指出，有幾點疑問要提出來，第一個是，所謂市面上有公信力的民調，他們認為樣本數要講清楚，民調樣本數一定要在基礎之上，台灣做民調已經行之有年，這些大家應該都可以理解。再來就是題型的問題，大家也關心，到底要採納所謂「侯柯」、「柯侯」，還是三腳督、四腳督，有沒有納入郭台銘，這些在六點聲明沒有看到內容，這些都要釐清、發布單位都要有公信力，交由民調專家評估。

至於若真的柯文哲當副手，如何呼籲支持者回流？吳怡萱表示，這是先假設會當副手，結果還沒有出來之前都希望支持者不要灰心，在這段時間還是要給柯文哲信心，自己也需要繼續穩定軍心，在結果還沒有出來前先不要自己幫自己打折扣，還是相信柯文哲絕對會是最強的總統候選人。

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