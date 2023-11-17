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黃捷臨危授命選立委　蔡英文南下合體相挺、支持

▲總統蔡英文今（17）日前往高雄，與民進黨第六選區立委參選人黃捷一起到意誠堂參拜。（圖／黃捷競總提供）
▲總統蔡英文今（17）日前往高雄，與民進黨第六選區立委參選人黃捷一起到意誠堂參拜。（圖／黃捷競總提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

總統蔡英文今（17）日前往高雄，與民進黨第六選區立委參選人黃捷一起到意誠堂參拜。黃捷除特別感謝總統的支持，並表達同為女性政治工作者的敬佩，強調台灣要更好，就需要世代合作，讓年輕世代的黃捷，接棒努力為台灣，蔡英文也說，黃捷這一次臨危授命，要給她最大的支持，投出台灣最正確的選擇。

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蔡英文表示，今天一早她就到高雄，主持海軍輕型巡防艦的開工典禮。講到國防，就要提到現在民調最高的「國艦國造」，第一艘「海鯤軍艦」就是在台船公司高雄廠房，舉辦下水典禮。

蔡英文說，陳其邁市長上任後，高雄發展迅速，包含總統在內，幾乎各部會首長都接過他半夜打來的電話。她笑稱，一講到高雄市長名字，是先想到「緊緊緊」，再來才是陳其邁。蔡英文並說，高雄現在迎來半導體產業，大家都很開心，這就是高雄在台灣經濟發展所佔的重要角色。

蔡英文說，對高雄人來說，這次的選舉很重要，高雄未來的發展，要有一個中央政府，願意跟地方政府一起來做，一起把高雄的轉型做得又快又好，高雄現在正在捷運四線齊發。高雄人要發展，立法院也要有聲音，高雄要有為高雄顧頭顧尾的立委，才能讓高雄發展得越來越快、越來越好。

蔡英文提到，2015年的全國總稅收是2兆1千億，到了去年，已經到3兆2千億，今年到十月，就已經達3兆，表示國人很打拚，產業也越來越旺，國際上都感受到台灣這幾年的進步，台灣在困難的處境當中生存下來。我們在國防、經濟、科技上的表現，也讓國際越來越重視台灣，紛紛「相挺台灣」，「上架台灣」更成為世界各國的共識。

蔡英文說，為了台灣的未來，更要栽培年輕人。她呼籲，黃捷這一次臨危授命，給她最大的支持，投出台灣最正確的選擇；黃捷也指出，感謝蔡總統對新世代的鼓勵，以及總統非常重視高雄的建設與發展，用台灣史上最好的經濟成績，讓世界肯定台灣、上架台灣，令人非常敬佩。

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