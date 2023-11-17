NBA／慘！Curry受傷、K湯迷航10投1中 勇士殘陣109：128不敵雷霆
陷入低潮的NBA勇士今(17日)被迫用殘陣在主場迎敵，全場一路挨打，Jonathan Kuminga躍上先發攻下全隊最高21分，但仍難逃吞敗命運，終場勇士109：128不敵雷霆，苦吞5連敗，勝率也跌破5成。
記者廖聿偉/綜合報導
Stephen Curry因傷持續缺陣，主力大前鋒Draymond Green又因鬥毆遭禁賽5場，原主力先發陣容只剩下Klay Thompson，但他手感低迷，全場10投僅1中，只拿下5分，成為勇士慘敗的主因。
勇士首節就陷入多達15分落後，即使第二節進攻甦醒，但上半場仍有7分差距，而末節又被雷霆打出24：34的攻勢，在比賽終場前約4分30秒已落後達20分，勝負底定，勇士也換上替補陣容，提前繳械。
後衛Chris Paul本場比賽也改打先發8投4中，攻下15分，團隊6人得分達雙位數，無奈防守遭雷霆予取予求，單場狂失128分，種下敗因。
雷霆當家球星Shai Gilgeous-Alexander攻下全場最高24分，外加7助攻，後衛Isaiah Joe替補上陣也挹注23分，率隊拿下3連勝，戰績8勝4敗，已衝上西區第4。