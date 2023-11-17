身歷其境 台南晶英酒店重現400年熱蘭遮堡壘與市鎮樣貌風光

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本次特展由成功大學博物館、建築學系副教授黃恩宇率領團隊，前後籌備將近1年，花費5年將古都400年的光陰用史蹟研究成果濃縮至飯店場域精彩呈獻。實體展覽從飯店大廳開始，一樓書苑放置1640年熱蘭遮市鎮平面圖與建築模型，加深民眾對歷史架構的印象，5-12樓展廳依序介紹17世紀的荷蘭東印度公司與福爾摩沙、荷蘭共和國的建築與軍事理論家--西蒙·斯蒂文Simon Stevin生平與城市規劃的相關理論、各時期熱蘭遮堡壘的營建與樣貌說明、以及記錄著市鎮街景分布與市民的生活點滴，另外在全館客房電視上，旅人可用第一視角欣賞「1643熱蘭遮虛擬實境：堡壘、市鎮與市民」影片，身歷其境穿梭於荷治時期熱蘭遮市鎮的模擬場景。
成功大學博物館今日也發表互動性高的「數位展示暨知識平台」，運用VR虛擬實境科技重建熱蘭遮堡壘與市鎮的立體輪廓，未來飯店也計畫增添硬體設備，完善結合線上與實體知識內容，寓教於樂，豐富民眾對於這段歷史軌跡的無限想像。
「臺南原點．四百再續－17世紀荷治福爾摩沙的熱蘭遮堡壘與市鎭」特展即日起至2024年11月10日止，房客憑房卡即可至全館各樓層梯廳領略文史，非房客也可於每日上午九點至下午六點至大廳櫃台登記免費參觀。