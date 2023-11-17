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身歷其境 台南晶英酒店重現400年熱蘭遮堡壘與市鎮樣貌風光

▲成功大學建築學系副教授黃恩宇(中)與工作團隊花費5年時間，將古都400年的史蹟研究成果精彩呈獻（圖／記者林怡孜攝，2023,11,15）
▲成功大學建築學系副教授黃恩宇(中)與工作團隊花費5年時間，將古都400年的史蹟研究成果精彩呈獻（圖／記者林怡孜攝，2023,11,15）

記者林怡孜/台南報導

台南晶英酒店響應「臺南400」，攜手成功大學博物館策劃「臺南原點．四百再續－17世紀荷治福爾摩沙的熱蘭遮堡壘與市鎭」主題展覽，15日舉行記者會。展覽運用飯店各樓層梯廳與公共空間，藉由史蹟圖像及文獻史料帶領旅客回到1624年。當時由荷蘭東印度公司於大員(現今安平)設立據點開啟台灣世界貿易的大門，就地建造軍事堡壘也成就繁榮市鎮，台南晶英秉承永續旅遊的宗旨，積極為文化紮根與發展盡心力，回望這塊土地的原點同時也展望未來再續，透過現代人理解訊息的文字慣性加上實境動畫詮釋，彰顯「熱蘭遮」風光的四個世紀。

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本次特展由成功大學博物館、建築學系副教授黃恩宇率領團隊，前後籌備將近1年，花費5年將古都400年的光陰用史蹟研究成果濃縮至飯店場域精彩呈獻。實體展覽從飯店大廳開始，一樓書苑放置1640年熱蘭遮市鎮平面圖與建築模型，加深民眾對歷史架構的印象，5-12樓展廳依序介紹17世紀的荷蘭東印度公司與福爾摩沙、荷蘭共和國的建築與軍事理論家--西蒙·斯蒂文Simon Stevin生平與城市規劃的相關理論、各時期熱蘭遮堡壘的營建與樣貌說明、以及記錄著市鎮街景分布與市民的生活點滴，另外在全館客房電視上，旅人可用第一視角欣賞「1643熱蘭遮虛擬實境：堡壘、市鎮與市民」影片，身歷其境穿梭於荷治時期熱蘭遮市鎮的模擬場景。

▲成功大學建築學系副教授黃恩宇向來賓詳細解說各時期熱蘭遮堡壘的營建與樣貌說明（圖／記者林怡孜攝，2023,11,15）
▲成功大學建築學系副教授黃恩宇向來賓詳細解說各時期熱蘭遮堡壘的營建與樣貌說明（圖／記者林怡孜攝，2023,11,15）
成功大學博物館今日也發表互動性高的「數位展示暨知識平台」，運用VR虛擬實境科技重建熱蘭遮堡壘與市鎮的立體輪廓，未來飯店也計畫增添硬體設備，完善結合線上與實體知識內容，寓教於樂，豐富民眾對於這段歷史軌跡的無限想像。


「臺南原點．四百再續－17世紀荷治福爾摩沙的熱蘭遮堡壘與市鎭」特展即日起至2024年11月10日止，房客憑房卡即可至全館各樓層梯廳領略文史，非房客也可於每日上午九點至下午六點至大廳櫃台登記免費參觀。

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