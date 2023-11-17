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金馬60／《年少日記》鄭中基黃梓樂父子尬戲　撕開世代集體創傷

▲鄭中基在《年少日記》中飾演男主角脾氣暴躁的爸爸，因劇情與台詞太過殘忍曾想過辭演。（圖／翻攝《年少日記》臉書）
▲鄭中基在《年少日記》中飾演男主角脾氣暴躁的爸爸，因劇情與台詞太過殘忍曾想過辭演。（圖／翻攝《年少日記》臉書）

文／鳴影品

（編按）第60屆金馬獎將於11月25日揭曉，由盧鎮業、鄭中基、陳漢娜、韋羅莎、黃梓樂等演出的《年少日記》，在本屆金馬獎中提名最佳劇情片、最佳男配角、最佳新導演、最佳原著劇本、最佳剪輯等5個獎項，資深影評人鳴影品為本部入圍作品導讀及評析。

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電影以我們習慣的觀影邏輯誘導，敘事精巧地製造了後段詫異的翻轉，加劇生死撞擊力道。開場，男孩一躍而下的視角錯覺，預告我們：目光所及不見得為真。不經意的「以為」會是一種成見，更可能衍生成暴力歧視。

▲電影《年少日記》男主角盧鎮業透露，曾因劇情而情緒潰堤，下戲後躲在角落爆哭。（圖／光年映畫）
▲電影《年少日記》男主角盧鎮業透露，曾因劇情而情緒潰堤，下戲後躲在角落爆哭。（圖／光年映畫）
故事裡，男老師試圖找出遺落教室的一張遺書究竟哪位學生所寫？遺書上毀滅式的字句，使他翻出塵封的日記本，對照了自己與兄弟的童年。鏡頭懸疑凝視了一個個學生，像在告訴我們，每個人都有可能是那隻即將墜落的孤鳥，所以每個靈魂便都不該被輕忽。當年的小男孩及如今寫遺書的人，同樣都自責為「不是甚麼重要的人」，這是電影想大聲疾呼的，個體皆為人，何來輕重分。

香港新銳編導卓亦謙首部長片《年少日記》，改編自身私密創傷，用切膚之痛喚醒社會再次重視家庭教養，更廣闊的關懷是消弭對周遭「不同類」的歧視偏見。故事裡難以忘懷的手足血緣，如同眷注了此時此刻頗需關懷的香港，甚至呼應這一大塊世代族群的命運巨變，受迫者的集體抑鬱。

鄭中基扮演暴戾父親，身體力行價值觀偏差的家庭教育如何塑型悲劇；取名「有傑」就得傑出，長得好看乾脆叫「有俊」，當這樣的刻板認定竟來自親愛的父母，望子成龍的動機用力過猛，期待也是一種暴力。他既如香港菁英主義崇拜的惡劣偏執，也是專斷霸權的象徵。

▲11歲「香港最強童星」黃梓樂在《年少日記》中精湛演技超吸睛，入圍本屆金馬男配角獎。（圖／光年映畫）
▲11歲「香港最強童星」黃梓樂在《年少日記》中精湛演技超吸睛，入圍本屆金馬男配角獎。（圖／光年映畫）
這些排山倒海的轟炸對準的是11歲的童星黃梓樂，不斷被父親兇狠苛求責備的孩子，他永遠無法達成父母的期望，被自己的家庭排擠在外。他大大的雙眸有時可愛靈動，多半淚眼婆娑，看著他的遭遇令人傷心欲絕。提名金馬獎最佳男配角絲毫不因疼惜，他的表演彷彿經過聰明的思考抉擇。

電影延伸出關於愛情的描述似乎有些離題，卻又可以此切角去反射男主角長大後的創傷症候群，包括不敢延續自己的生命；雖然觀影情緒一度被移散，但愛情對象的設定，提供角色傾訴心聲，即劇情解說的管道，又有其存在的作用。

男主角潰堤般的宣洩是自我療癒，如同他在片中帶領學生站上山頂奮力吶喊，是將壞死的拋棄。近似SIGUR RÓS（冰島的後搖滾樂團）的低吟配樂，把人一直逼進哀傷底部，才得以復生。《年少日記》是導演與自身過往罪痛的和解，也是獻給身處抑鬱板塊的隱性患者的救贖。

高完成度之作，是今年最佳香港電影，也是本屆金馬獎最佳劇情長片大熱門。


●作者：鳴影品／影評人、資深電影媒體工作者、台北電影節評審，採訪過坎城、威尼斯、釜山、大阪、羅馬等國際影展。曾參與劇本開發、娛樂整合行銷；影劇評論發表於臉書粉專「鳴影品」。著有《如果沒有見過地獄你會相信世界上真的有永遠》現代詩集。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場。

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