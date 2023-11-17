讚吳崢擋服貿！賴清德：若通過「中國5千萬人來還需發動戰爭？」

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未尋求連任的立委江永昌在致詞時表示，請大家體諒他，因為家庭因素不繼續連任，也感恩他擔任立委時間，包含賴清德等人的幫忙，請大家支持優秀的年輕人吳崢。
吳崢說，最近看到新聞，他與對手的民調已在誤差範圍，他非常有機會贏，國會要過半，中和一定要守住；他也說，國民黨立委馬文君下午要被傳喚出庭，就是他與李正皓一起去高檢署告發馬文君洩密外患罪，「一個立委就能影響國家未來，這次選舉是不是非常重要？」未來他進入立院，除了要為國家打拚，也要為中和打拚。
賴清德致詞則說，這場選舉不是像吳崢所講的誤差範圍內，「我們一定要贏！」，讓好人才進到國會，而吳崢的對手是很大的家族、很大的勢力，但再怎麼大，也不會比人民的力量還大，選立委若是為家族利益，不如把權力交給優秀人才。
賴清德說，最近除了馬文君因外患罪被傳喚外，還有美國總統拜登與中國領導人習近平見面，拜登說，台灣的安全、台海的穩定、印太和平是美國長久以來堅定的主張，美國絕對有信心要維持這個目標，同時也向習近平要求，不可以武力改變台海現狀、不能介入台灣這場選舉。
賴清德提及，這場選舉關係到選擇國家方向，要走回頭路、依賴中國，或團結一致向前走、信賴台灣這條路，信賴台灣這條路就是選擇民主、共同打拚、走入國際社會迎向未來，若選擇依賴中國，就是走回頭路，走入專制獨裁懷抱。
賴清德強調，一定堅持理念，過去幾十年咱就堅持過了，這次選舉千萬不要聽在野黨黑白散佈謠言，特別是要用戰爭恐嚇台灣人民的意志，呼籲大家一定要團結。
賴清德說，吳崢10年前就是太陽花學運領袖，若不是他們站出來把服貿協議擋住，台灣今日的經濟恐怕很慘，「中國（資本）600萬台幣就可以來台灣投資，頭家來、員工來、他們家攏總來」，你現在眼睛看得到的工作，他們都可以做」。
賴清德進一步說，5年、10年、20年，他們就來個3000萬人、5000萬人，「這還需要發動戰爭？台灣就整個被併吞去了」，呼籲鄉親一定要出來投票，總統投賴清德、立委投吳崢、政黨票投民進黨。
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