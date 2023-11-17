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部落控挖祖墳！學生籲台大為「關校門」道歉　校方還原事發經過

▲近期原住民團體指控，台大醫學院體質人類學研究團隊以學術需要為由，自花蓮縣馬遠村Lilieq公墓取走祖先遺骨，且至今60年仍尚未歸還。（示意圖／翻攝台大臉書）
▲近期原住民團體指控，台大醫學院體質人類學研究團隊以學術需要為由，自花蓮縣馬遠村Lilieq公墓取走祖先遺骨，且至今60年仍尚未歸還。（示意圖／翻攝台大臉書）

記者林志怡／台北報導

台大原民學生與花蓮馬遠部落的布農族人日前赴台大抗議、希望校方歸還多年前被以研究用途取走的祖先遺骨，但學生團體指控，當日遭大批警力阻擋，並關閉校門阻攔，且校方不當對待學生、恣意阻礙學生通行及表意自由。對此台大校方回應，當日現場員警均未配槍，也有開放教職員工生憑校內證件進出，無所謂阻礙學生通行及表意自由一事。

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📍馬遠部落抗議遭「關校門」

近期「還我馬遠布農族祖先遺骸自救會」指控，1960年台大醫學院體質人類學研究團隊以學術需要為由，自花蓮縣馬遠村Lilieq公墓取走祖先遺骨，且至今60年仍尚未歸還，因此於15日赴學校抗議，並求償新台幣14億9000多萬元，但台大校方因自救會未事先申請，加上情勢緊張，當日暫時關閉大門。

但學生團體指控，花蓮馬遠部落的布農族人陳情當日，校方以「持標語者不可入內，欲於校園內陳情必須事先申請」為由，動用警察權阻擋族人陳情，並將族人的訴求扭曲成「鉅額賠償」，凸顯台大校方在人權、轉型正義、言論自由等面向的缺失。

今日學生團體再度赴台大進行抗議，呼籲台大校方應積極處理遺骨返還訴求，並積極與誠懇道歉，針對11/15陳抗事件中關校門、強行收取學生手持布條、放任警方推擠部落族人及學生等行為，要求校方也應該對外發出正式道歉與公開說明。

📍台大還原事發經過

對於學生訴求，台大校方回應，自救會抗議當日，雖有向外界公告陳抗活動、卻未向警方申請，而北市大安分局警方於羅斯福路校門口外待命時，員警都「沒有配槍」，當日抗議人士經警方勸阻未果、持續徒步前進，因此產生推擠狀況，且情況持續惡化。

台大校方指出，後來抗議人士占據車道、危及出入校門的車輛及行人，因此校方為保護校內師生安全與維護教育場域之安寧，於14:34暫時僅關閉羅斯福路校門，然其他校門仍可自由通行，並在1小時10分後重新開啟大門，而大門口側門皆有讓供教職員工生憑校內證件進出，無所謂阻礙學生通行及表意自由一事。

▲台大校方還原15日花蓮馬遠部落的布農族人抗議經過。（圖／台大提供）
▲台大校方還原15日花蓮馬遠部落的布農族人抗議經過。（圖／台大提供）
此外，台大指出，民進黨立委伍麗華及自救會代表，早已由主任秘書王大銘引導、在13:02就入校內溝通協商，而當警方無法分辨學生與抗議民眾、對手持布條的學生進行阻攔時，也是王大銘協助排除疑慮、並陪同學生入校。

對於馬遠部落相關爭議，台大表示，希望就馬遠部落祖先遺骨返還一事，儘速跟族人討論歸還時程與辦理儀式，早日圓滿將讓遺骨返鄉，也允諾就台大能回饋的項目著手進行；其餘尚未達成共識的部份，或於法無據也超出臺大能力所及的部分，將再持續努力與各相關單位共同協商溝通。

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