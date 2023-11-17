台股站穩17200點 觀光餐旅股開趴！一檔接一檔飆漲停
美股四大指數昨（16）日漲多跌少，台北股市今（17）日開低走高，早盤一度跌20多點，但沒多久來到盤上，站上17200點以上，盤中最高來到17253點，終場漲37點，收在17208點，漲幅0.2%，成交金額新台幣2943億元。權值王台積電走弱，終場跌3元，來到580元。但今日觀光餐旅與IC設計旺到不行，一檔接一檔漲停。包括迅杰、驊訊、智原，以及富野、亞都、夏都、海灣與老爺知都收在漲停板。
記者許家禎／台北報導
美股四大指數昨日漲多跌少，今日亞股股市漲跌互見，日韓股市午盤分別跌0.9%與小漲，陸股小跌、港股跌2%以上。台北股市開低走高，早盤一度跌20多點，但沒多久來到盤上，站上17200點以上，盤中最高來到17253點，終場漲37點，收在17208點，漲幅0.2%，成交金額新台幣2943億元。
權值王台積電早盤跌4元，來到579元，終場跌3元，來到580元。其他重要電子股，如聯發科、鴻海、群創、和碩強勢漲1%左右，聯電也漲近2%、世界先進漲1%多、華碩跌深反彈漲3%。
今日IC設計強強滾，包括迅杰、驊訊、智原、敦泰收在漲停板，金麗科也漲至9%。還有，觀光餐旅也紅通通，富野、亞都、夏都、海灣、老爺知、鳳凰、寒舍、易飛網、燦星旅全都收在漲停，雄獅、六福、五福、遠雄來、晶華漲5到8%。