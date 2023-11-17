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聖誕節將至！GODIVA推3聖誕限定新品　周末巧克力手作坊快閃華山

▲12款GODIVA聖誕限定禮盒任君挑選。（圖／實習記者曾郁淇攝）
▲12款GODIVA聖誕限定禮盒任君挑選。（圖／實習記者曾郁淇攝）

實習記者曾郁淇/綜合報導

聖誕節要到了！交換禮物總是不知道要買什麼嗎？GODIVA推出12款聖誕限定禮盒任君挑選，還有3款松露系列的聖誕限定新口味，帶來奢華入口體驗，本周末快閃華山文化園區，推出限定巧克力手作體驗。此外，LADY M也推聖誕節倒數月曆，收藏24種美味驚喜。

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GODIVA 3款松露系列的聖誕限定新口味，有「胡桃餡餅松露巧克力」，散發出堅果香氣的胡桃內餡，加上濃郁的可可香氣；「南瓜派松露巧克力」，胡蘿蔔風味餅乾碎點綴於絲絨般的巧克力外殼上，結合南瓜內餡；以及「百香果椰子松露巧克力」，香醇黑巧克力包裹酸甜百香果汁與濃郁的白巧克力，再撒上椰子絲。

巧克力手作體驗需要預約報名，詳情可上Accupass活動通報名頁面查詢。（圖／實習記者曾郁淇攝）
▲巧克力手作體驗需要預約報名，詳情可上Accupass活動通報名頁面查詢。（圖／實習記者曾郁淇攝）
明（18）起一連兩天，GODIVA將華山1914文化創意產業園區舉辦「巧克力聖誕奇幻工坊」，推出巧克力互動遊戲、限定拍貼機、還有現做的熱可可及蛋糕等，以及香氛、巧克力手作體驗。

▲GODIVA巧克力工坊限定拍貼機。（圖／實習記者曾郁淇攝）
▲GODIVA巧克力工坊限定拍貼機。（圖／實習記者曾郁淇攝）
此外，LADY M也配合聖誕節推出聖誕嘉年華倒數月曆，收藏24種美味驚喜，包含13款夾心巧克力、4款法式水果糖果、6款可麗捲餅，給你聖誕節日滿滿的儀式感，即起至明晚23時59分，限時開賣，數量有限售完為止。

▲LADY M新品「聖誕嘉年華倒數月曆」禮盒。（圖／取自官網）
▲LADY M新品「聖誕嘉年華倒數月曆」禮盒。（圖／取自官網）

 

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