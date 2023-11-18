金馬60／ 《白日之下》改編香港真實　林保怡扮變態院長黑心實錄

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電影延伸出長照問題及親情羈絆。女主角媽媽一句「人老了就是包袱」，道盡高齡憂慮。大批老弱病友被脫光衣服，晾在露天戶外被院方用噴灑器輪流沖洗，如洗車一般，人性尊嚴蕩然無存，白日之下驚人一幕，不忍直視。
這部片的架構和今年兩岸電影展的賈樟柯監製的《不止不休》有些類似。白客飾演一心想成為報社記者的年輕新血，揭露中國社會2003年仍存在的「B肝歧視」，當時資訊缺乏以致B肝被視為萬惡傳染病，底層百姓為了考試入學及求職就業必備的體檢報告不得註記B肝，鋌而走險找他人冒名驗血，釀成「B肝代檢」非法灰網下的暗瘡，帶原者的身分曝露竟也遭群眾霸凌甚至家庭遺棄。
2部片同樣以媒體視角去「踢爆」社會黑暗真相，皆在對抗過程，挫折記者以為能改變世界的想望，並關照媒體人的職涯處境。《白日之下》提及當代紙媒的沒落，提問十年之後的記者職業是否還存在？《不止不休》所處的2003年紙媒仍當道，它則在記者的人性面上更多著墨，關於被高層要求撤稿，關於同情心會影響判斷力，涉及人情親情之寫與不寫的掙扎。後者解剖媒體心路歷程的刻畫確實較真寫實，讓媒體人有較深感觸。
電影皆呈現了不公不義夾縫求生的無可奈何，都值得一窺究竟。我較多喜歡《不止不休》故事處理得更鏗鏘有力，同時也在媒體心聲裡做出更細膩的思辯。
香港編導簡君晋的《白日之下》在人物故事的表面上描繪周全，靠著表演陣容堅強提升故事溫度。余香凝展現一股不肯轉彎的固執，正直朝向正義撲火；和印象中記者的靈巧滑溜模樣不近相似。終局一場從殘酷歷劫的卸下武裝的崩盤，像替所有觀者流下不捨的淚，真摯動人。
林保怡的角色有點複雜，既是加害者又自稱受害者。當他一被唾棄時馬上站到殘疾人士同一陣線去怨懟世界，憤怒時有一絲歇斯底里。但因為角色的寫法，我很難恨他卻也無法同情，對角色的投射中斷。姜大衛散發長者溫暖，他與余香凝之間無血緣的爺孫情分外感人。梁雍婷扮演智商6歲的殘弱女孩，殘忍遭遇令人疼惜。《白日之下》易有共鳴，值得一看。
●作者：鳴影品／影評人、資深電影媒體工作者、台北電影節評審，採訪過坎城、威尼斯、釜山、大阪、羅馬等國際影展。曾參與劇本開發、娛樂整合行銷；影劇評論發表於臉書粉專「鳴影品」。著有《如果沒有見過地獄你會相信世界上真的有永遠》現代詩集。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場。
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