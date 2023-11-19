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今日來講股／拜席會、作帳行情發酵　專家：台股有機會挑戰前高　

▲專家指出年底作帳行情，還有中美關係和緩，以及新一周輝達財報將出爐，都有機會帶旺全球經濟局勢，進一步讓台股挑戰前高。（圖／NOWnews資料照片）
▲專家指出年底作帳行情，還有中美關係和緩，以及新一周輝達財報將出爐，都有機會帶旺全球經濟局勢，進一步讓台股挑戰前高。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台北股市17日開低走高，早盤一度跌20多點，但沒多久來到盤上，站上17200點以上，盤中最高來到17253點，終場漲37點，收在17208點，漲幅0.2%，成交金額新台幣2943億元。投資人好奇台股有沒有機會挑戰今年高點17463點？為此，專家指出年底作帳行情，還有中美關係和緩，以及新一周輝達財報將出爐，都有機會帶旺全球經濟局勢，進一步讓台股挑戰前高。除了AI概念股可持續留意外，傳產、觀光餐旅與金融近來因資金輪動都有不錯的表現，預估新一周也有表現的機會。

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台新投顧副總黃文清指出，本周台股站上萬七，主要是美國消費者物價指數（CPI）數據低於市場預期。美國勞工部14日公布，10月CPI月增率持平，年增率從9月的3.7%降至3.2%，低於市場預期的3.3%，再加上美國就業數據疲弱，市場認為這將大大降低聯準會再升息，甚至更長時間來看不會升息，且市場也對明年聯準會降息部分「有更積極的想法」。

黃文清指出，前一陣子台股資金主要在電子類股，但近期出現資金輪動到傳產與金融上，因此可以看到本周周間電子族群雖有些震盪，但資金輪動也使大盤指數震盪盤堅，有「驚驚漲」現象，他認為年底作帳行情，有機會讓台股大盤再戰今年高點17463點。

而下周輝達將在11月21日美股盤後公布2024會計年度第三季財報，黃文清表示，屆時對景氣產業的展望，將攸關台股與AI概念股走勢，投資人可以多加留意。另外，拜習會登場，針對之前流傳的2027、2035犯台計畫，中國國家主席習近平否認這項說法，等於直接降低了地緣政治風險，對穩定經濟情勢有一定作用。

另外，黃文清也提到，拜習會也談及人工智慧、減碳等議題，而外界關注的晶片禁令，他認為高階科技關係國家安全，雙方一定會有一定程度的限制與對抗，大方向的相關政策不至於會有改變，但至少氣氛上和緩一些，由於美中是全球兩大經濟體，美中關係加分也有助於全球經濟情勢。

至於下周要關注哪些族群，黃文清認為，目前台股類股輪動，再加上年底作帳行情發酵，預期各類股都有機會，但還是要挑選基本面佳的個股與族群，像是AI伺服器、相關概念股可以留意。還有旺季效應的蘋果概念股，以及非電子的觀光百貨，營收季報不錯的都可以關注。另外金融股近來表現不俗，因獲利佳，股價持續表態也可以鎖定。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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