今日來講股／拜席會、作帳行情發酵　專家：台股有機會挑戰前高　

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黃文清指出，前一陣子台股資金主要在電子類股，但近期出現資金輪動到傳產與金融上，因此可以看到本周周間電子族群雖有些震盪，但資金輪動也使大盤指數震盪盤堅，有「驚驚漲」現象，他認為年底作帳行情，有機會讓台股大盤再戰今年高點17463點。
而下周輝達將在11月21日美股盤後公布2024會計年度第三季財報，黃文清表示，屆時對景氣產業的展望，將攸關台股與AI概念股走勢，投資人可以多加留意。另外，拜習會登場，針對之前流傳的2027、2035犯台計畫，中國國家主席習近平否認這項說法，等於直接降低了地緣政治風險，對穩定經濟情勢有一定作用。
另外，黃文清也提到，拜習會也談及人工智慧、減碳等議題，而外界關注的晶片禁令，他認為高階科技關係國家安全，雙方一定會有一定程度的限制與對抗，大方向的相關政策不至於會有改變，但至少氣氛上和緩一些，由於美中是全球兩大經濟體，美中關係加分也有助於全球經濟情勢。
至於下周要關注哪些族群，黃文清認為，目前台股類股輪動，再加上年底作帳行情發酵，預期各類股都有機會，但還是要挑選基本面佳的個股與族群，像是AI伺服器、相關概念股可以留意。還有旺季效應的蘋果概念股，以及非電子的觀光百貨，營收季報不錯的都可以關注。另外金融股近來表現不俗，因獲利佳，股價持續表態也可以鎖定。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。