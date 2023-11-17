梁詠琪來台突落淚！揭「重大喜訊」在明年 放閃老公是充電器
梁詠琪於今（17）日在台北舉行記者會，宣布出道28年的她，首度站上台北小巨蛋舞台，將於明年（2024年）4月13日攻蛋，舉辦「Sofwave索夫波 呈獻 梁詠琪《時間遇上我們》演唱會」，這次來台北開唱，是她相隔11年再度來台北舉行演唱會。梁詠琪在記者會上看到「女神幫」的楊采妮、許茹芸、李心潔等人拍攝影片祝福開唱順利，竟讓她感動到潸然淚下。梁詠琪演唱會台北站門票將於11月10日中午11點KKTIX正式啟售。
記者吳雨婕／台北報導
楊采妮、許茹芸、李心潔、鄭中基、郭富城等人特別拍攝影片，給將在明年開唱的梁詠琪加油打氣，梁詠琪立即感動泛淚，她笑說雖然已經有心理準備，但沒想過會如此感動。談到首度攻蛋心情，「其實在中間也有曾經想過開小巨蛋，一直沒有機會，終於在明年得到消息，想跟歌迷說真的久等了。」
為了台灣場的演唱會，梁詠琪透露會把所有粵語歌改成中文歌，還會加入跳舞的部分，她透露西班牙籍丈夫Sergio Crespo Gutes對於她的表現都覺得好看，梁詠琪形容：「他是我的充電器，我覺得自己做不到的時候，他都會給我力量。我跳舞他都會幫我拍下來，我會說洗掉，他會說全部留著。」
梁詠琪8歲的女兒身高已經有150公分，且女兒很愛唱歌，都會在家裡開個唱，還會唱韓語歌，被問到有沒有機會在台北的演唱會合體女兒，梁詠琪表示：「我會說服她，看她能不能唱現場，需要時間說服，不可能說立刻準備好，我會說服她，她不想也不強迫。」此外，今年47歲的梁詠琪保養得宜，凍齡模樣讓人稱羨，她分享保養方法，「其實當一個職業媽媽，又工作又要照顧家庭，照鏡子都覺得好累喔，真的是24小時不夠用，能睡就睡，還有吃素。」
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