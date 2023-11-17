NBA／Gobert被鎖喉還遭聯盟開罰79萬 PJ Tucker：這太瘋狂了！
日前NBA金州勇士與明尼蘇達灰狼在15日比賽上演全武行，其中Draymond Green在場上對Rudy Gobert「鎖喉」遭聯盟官方祭出5場禁賽處罰，聯盟也在16日對遭到「鎖喉」的Rudy Gobert開罰2.5萬美金（約79萬台幣），也引來防守悍將PJ Tucker評論。
記者張志宇/綜合報導
PJ Tucker在自己的社媒IG表示，「Gobert被納爾遜式鎖喉法架著脖子，還要被聯盟罰款2.5萬美金，這件事情真是太瘋狂了！對不起，真的我忍不住笑了。」
該場比賽勇士在首節開賽90多秒時，Klay Thompson與Jaden McDaniels發生肢體衝突，灰狼Rudy Gobert上去勸架，卻遭Draymond Green意外鎖喉並退場治療，所幸並無大礙，而是勇士Draymond Green和Klay Thompson在比賽中皆被趕出場。
雖Rudy Gobert遭到罰款但所幸沒遭到禁賽，反觀Draymond Green開季出戰的9場比賽中，已2度被驅逐出場，Gobert更以「小丑」來描述Green的行為，並且說一看到勇士後衛Stephen Curry不能出賽，就知道Green會這樣打球，因為每次Curry不能打的比賽Green都會讓自己被趕出場。
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