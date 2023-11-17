子瑜的最美師妹生大病！JYP證實ITZY Lia無法工作：會努力好起來
台灣之光周子瑜的師妹團ITZY成員Lia曾於9月中斷工作，她公司「JYP娛樂」透露Lia跑行程時出現緊張與不安感，決定以健康為優先休養接受治療；相隔近2個月，「JYP娛樂」今（17）日公告，Lia因為焦慮症的關係，決定缺席新專輯製作和世界巡迴，Lia同時PO手寫信致歉歌迷，並送上作品《Blossom》給MIDZY（粉絲名）。
記者陳雅蘭／綜合報導
「JYP娛樂」表示，Lia目前工作仍會出現緊張與不安的症狀，經過專業醫生判斷為焦慮症，必須專心休養治療，再與ITZY跟Lia充分討論後，決定以藝人的健康為優先，宣布Lia將不參與2024年1月發表的新專輯製作，亦不出席世界巡迴演唱會，「為了聽到此消息感到遺憾的粉絲，事前已準備好Lia的個人單曲《Blossom》，將會收錄在專輯中，今天先公開Lyric Video，希望歌迷能多多支持與喜愛，公司將盡最大努力幫助Lia恢復健康」。
Lia也手寫道歉信，她坦言怕歌迷擔心，決定再問候大家一下，「經過深思熟慮後，無法參加這次的專輯製作跟世界巡迴演出，將集中在恢復身體健康，為了粉絲，我的個人單曲《Blossom》跟Lyric Video已經先公開，這首歌表達了我想跟粉絲們傳達的真心」。
Lia透露現在身體狀況還OK「我過得還不錯」，為了報答無法見面的期間MIDZY給予的支持，「我發誓我一定會健康起來，以更好的模樣回歸，謝謝大家一直信任我、等著我」。
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