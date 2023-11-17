特企／Google Pixel產品體驗空間前進台北展出　演唱會加碼登場

在Google Pixel 產品體驗空間中，民眾可直接試玩全新 Pixel 8 與 Pixel 8 Pro 專屬的人工智慧應用，尤其是目前最受歡迎的「魔術降噪」和「完美合照」功能。當外出旅行在人潮擁擠的景點拍攝影片時，「魔術降噪」運用 AI 技術分辨不同音源並消除干擾來源，讓影片更貼近拍攝當下的記憶。另一個「完美合照」則能透過實際拍出的一系列照片，並將相似照片融合，重組成所有人都看向鏡頭的瞬間，帶來更完美的團體合照。
Google 台灣行銷副總經理黃寶萱表示：「很開心首次在台灣推出的 Google Pixel 實體空間獲得廣大迴響，我們很感謝台中場民眾的熱情參與，也期待接下來在台北的場次能讓更多人實際感受 Google Pixel 產品在整合 Google AI 技術下，所帶來的智慧與便利。未來我們將持續嘗試不同方式，讓台灣民眾有更多機會可以體驗 Google 的產品與服務。」
Google 於 10 月首次在台灣推出 Google Pixel 產品體驗空間，第一站台中展出即引起熱烈迴響。為感謝所有民眾熱情參與首次在台灣推出的 Google Pixel 產品體驗空間，11月 18 日下午 2 點至 8 點 30 分 Google 將在台北華山文化創意產業園區加碼舉辦「Google Pixel 挺美好發聲演唱會」。該活動將於 Google 台灣 YouTube 頻道同步直播，以支持在地音樂文化的方式，讓更多人聽見來自台灣的好聲音。欲參加演唱會的民眾可免費入場，屆時熊仔、J.Sheon、Shawn尚融、瑋瑋 黃挺瑋、張若凡、ANGIE 安吉、邱軍等 14 組在音樂領域勇於展現自我與勇敢追逐夢想的台灣歌手，將為大家帶來精彩的演出。
接下來，Google 也將延續「Google 才有的手機」的品牌理念，透過 Pixel 硬體裝置整合Google 多元實用服務以幫助更多人實現更美好生活的願景，進一步與台灣在地音樂文化結合，展開「挺美好發聲」的長期音樂合作計畫，支持在音樂領域中耕耘並展現自我價值的表演者們，讓更多人聽見來自台灣的美好聲音。
Google Pixel 產品體驗空間 - 台北場展出資訊
11/8日起 至 11/17（五）下午 1 點至晚上 8 點 台北華山文創園區 樹前草地。（近八德路一段入口）
11/18（六）下午 1 點至晚上 9 點 台北華山文創園區 樹前草地。（近八德路一段入口）
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