UBA戰力分析／北市大連續3季排老五　楊家佳回鍋救駕新季拚返4

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上季開高走低，畢業廖瑋晴、葉鈺琳、張辰妍、王千云，另換2人，本季維持18人，含上季既有12人，楊家佳重披戰袍，另補大四彭楹芷、黃薏華，葉欣宜由文化降轉續唸大三，新收菜鳥2枚，高中甲級聯賽永平前鋒黃睿昱、安樂177中鋒翁子晴。
唯一「六朝元老」碩二射手侯子映，上季打15場平均10.4分2.9助攻1.9抄截，拿手的三分球63中17，本季最後機會得把握，另一碩二生方曉晴14場7.1分4.6籃板，碩一的吳念慈14場5.7分1.4抄截，三分球66中20，黃語瑄7場7.4分、三分球38中14。
陽明高中出身的大四主控尹湘雲本季將扛重任，前南山前鋒郭靜雯上季10場7分4.5籃板，來自乙級能仁家商的177大三中鋒呂倩玟14場4.8分5.9籃板，南湖畢業的李貞誼13場5.8分、三分球54中16，淡商畢業的邱昱珺11場3.6助攻，新季也將扮重要角色，另兩碩一生洪琪、吳雅欣、大四顏嘉美，一樣得加把勁。
人手不缺，且泰半出自高中聯賽名校，北市大連3季無緣四強，關鍵戰表現起伏大、抗壓不足，決勝期尤罕見球星挺身救駕，都是魔咒持續主因，本季重新來過，幾名大抵最後一年的主力，得替自己寫下堪值回憶的ending，不容再留遺憾。
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