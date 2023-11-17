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UBA戰力分析／北市大連續3季排老五　楊家佳回鍋救駕新季拚返4

▲UBA北市大上季開高走低連3季第5。（大專體總提供）
▲UBA北市大上季開高走低連3季第5。（大專體總提供）

記者路皓惟/綜合報導

112學年度UBA大專籃球聯賽女子組第一階段預賽將在今(17日)起在文化大學點燃戰火，而《NOWNEWS》也帶給讀者完整的戰力分析。上季開季7連勝、但後4場只贏1，臺北市立大學預賽8勝3敗排第四，複賽卻只贏臺科，1勝4敗掉第五，含末役7分輸佛光，四強缺臨門一腳，109學年起已連3季第五，季後畢業及離隊共6人，含當家中鋒廖瑋晴、碩二後衛射手葉鈺琳，本季尋求重返四強，乃至更上層樓，得加倍努力，暫不進WSBL的178公分大四中鋒楊家佳回鍋，希望領軍圓夢。

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北市大前身北體，93、95學年2度封后，含「鐵桿」教練檔錢薇娟、張慧瑛，昔日以碩班身分聯手中斷文化10連霸，105、106學年連2季晉冠軍賽，但悉輸文化居亞，108學年最後拿第四。

上季開高走低，畢業廖瑋晴、葉鈺琳、張辰妍、王千云，另換2人，本季維持18人，含上季既有12人，楊家佳重披戰袍，另補大四彭楹芷、黃薏華，葉欣宜由文化降轉續唸大三，新收菜鳥2枚，高中甲級聯賽永平前鋒黃睿昱、安樂177中鋒翁子晴。

唯一「六朝元老」碩二射手侯子映，上季打15場平均10.4分2.9助攻1.9抄截，拿手的三分球63中17，本季最後機會得把握，另一碩二生方曉晴14場7.1分4.6籃板，碩一的吳念慈14場5.7分1.4抄截，三分球66中20，黃語瑄7場7.4分、三分球38中14。

陽明高中出身的大四主控尹湘雲本季將扛重任，前南山前鋒郭靜雯上季10場7分4.5籃板，來自乙級能仁家商的177大三中鋒呂倩玟14場4.8分5.9籃板，南湖畢業的李貞誼13場5.8分、三分球54中16，淡商畢業的邱昱珺11場3.6助攻，新季也將扮重要角色，另兩碩一生洪琪、吳雅欣、大四顏嘉美，一樣得加把勁。

人手不缺，且泰半出自高中聯賽名校，北市大連3季無緣四強，關鍵戰表現起伏大、抗壓不足，決勝期尤罕見球星挺身救駕，都是魔咒持續主因，本季重新來過，幾名大抵最後一年的主力，得替自己寫下堪值回憶的ending，不容再留遺憾。

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