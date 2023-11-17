T1／Pippen來了！戰神重磅補強 洋將全到位、迎接主場開幕戰
T1職籃聯盟新軍台北台新戰神今宣布206公分前鋒皮朋(Danny Pippen)加盟，持續提升禁區戰力，現年26歲的皮朋，大學就讀肯特州立大學期間，2021年以場均19.3分、8.7籃板、2.8助攻、1.3阻攻，全面的表現入選所屬聯盟年度第一隊，畢業後加盟NBA發展聯盟格林斯博羅蜂群隊，開啟職業生涯，總教練布萊恩認為皮朋優異的身材與移動能力，能帶給團隊全面攻守幫助。
記者廖聿偉/綜合報導
2022-2023賽季挑戰芬蘭聯盟的皮朋，貢獻場均18.9分、7.3籃板，而後前往紐西蘭聯賽，於2023年4~6月出賽繳出場均19.8分、9.6籃板，總教練布萊恩看中皮朋身為鋒線球員的多元進攻手段，「皮朋擁有良好的速度及十足的爆發力，無論是低位單打或是外圍持球，他都能夠提供團隊絕佳的火力支援，也能運用身材優勢，提供防守能量。」首次征戰亞洲的皮朋，將竭盡所能幫助球隊取得勝利，面對即將到來的比賽，他也非常期待能與球迷們相見，「希望征戰的時刻，能夠受戰友們的熱情，成為受大家支持與喜愛的球員。」
臺北戰神於上週五釋出的洋將空缺，於本週火速補齊，臺北戰神總經理林祐廷表示：「迎戰新賽季，期盼團隊陣容能穩定下來，本土與洋將配合上有最好的發揮，全力搶下每場勝利。」
臺北戰神首賽季從客場出發，於本周日將對戰台啤雲豹，下週11/25-26為戰神主場開幕週，將有金曲歌王李玖哲與盧廣仲接力演出兩日的美聲，還有最香的女神Taishin Wonders與你一起為戰神應援，戰友們千萬不能錯過下週主場戰役，一同參與戰神隊史重要的時刻。