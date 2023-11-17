兔兔行李箱太可愛遭調包？原來有同好陰錯陽差拿錯啦

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11月10日晚間19時許，臺中市政府警察局第一分局公益派出所值班警員李文詳接獲民眾報案，指稱搭乘客運自雲林返回台中住處，正準備整理隨身攜帶的行李箱時，竟發現行李箱內的內容物全都不是自己的物品，也不知道是何時遭人調包，情急之下立即撥打110報案求助。據了解，王姓女子自家鄉搭乘客運北上返回臺中讀書，攜帶了一只LINE Friends兔兔圖樣的行李箱，抵達臺中客運總站下站時，也確實領了行李箱才離開，怎知到家打開行李箱欲整理行李時竟發現裡面都不是自己的東西。
經員警查證，原來有另一位搭乘同班客運的乘客也是攜帶同款式同大小同圖樣的行李箱，在朝馬站下車時看到兔兔圖案行李箱誤以為是自己的，就直接拿取離去。員警在查看行李箱時赫然發現一袋藥包，上面寫的名字可能正是該行李箱的原主，經公益所員警積極聯繫後，果真是拿錯行李箱，便請雙方各自帶著行李箱到派出所確認，得知真相後令人哭笑不得，一度以為是竊案，只是拿錯行李箱的烏龍事件，雙方還開心地與員警合照留影，感謝員警的熱心協助。
第一分局分局長吳燕山提醒民眾，市面上販售行李箱雖千百種，難免有撞『箱』的時候，可以透過張貼貼紙或加裝容易識別化的標籤方便辨識；警察除了打擊犯罪、維持治安外，為民服務亦是範疇之一，此次發揮同理心及展現服務熱忱的精神，實為營塑警察專業優質形象，也叮嚀民眾，若有使用大眾運輸系統，應留意隨身貴重物品，避免徒增困擾。