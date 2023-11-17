最後貼文曝！47歲台男凌虐慘死泰國飯店 生前被控「假公益」詐欺
泰國警方在昨（16）日在首都曼谷邦納區（Bangna）的飯店發現一具男性屍體，經查後發現是47歲的台灣「行勝於言實踐研究院」會長朱長生，他曾在全台各地捐贈防疫物資，去年遭知名經紀人陳孝志、台北市議員王世堅等人指控「假公益真吸金」，而他生前的最後一篇臉書貼文也仍在澄清此事，並打卡「人在曼谷」。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外國媒體報導，警方指出死者四肢遭綑綁，頭部被戴上塑膠袋，且生前遭到虐打，屋內錢財被洗劫一空，現場的保險箱和其他地方都有發現血跡，身亡時間可能超過8小時。警方在死者隨身物品中發現一本台灣護照，經查後確認死者是擁有台灣國籍的旅客朱長生；旅館工作人員指出，朱男是在本週二（14日）於當地時間中午12點43分獨自投宿，且當晚有兩名泰籍女訪客上樓尋找過他，但是否有所關聯仍有待警方追查。
根據泰國媒體《Khaosod English》，泰國警方在16日逮捕兩名涉嫌殺害朱長生的男性嫌犯，正帶回警察局釐清案情。曼谷大都會警察局調查部門指揮官 Teeradet Thammsuthee 表示，兩名外國籍嫌疑人已被拘留，並被帶到邦納區警察局接受審問。
朱長生8月曾在臉書PO文談到官司，他表示，有很多朋友們問，為何被不肖人士造謠抹黑而不去反擊，原因很簡單，因為對方還不夠資格讓他去花精神時間反擊，可悲之人自有可恨之處，但那是對方的事，而自己從來都沒有任何興趣去知道，並稱「把精神時間花在一個自行對號入座並自行循求被法院認證的白目敗類身上，除非我跟他一樣腦殘」，該貼文的打卡地點為泰國曼谷，而「行勝於言實踐研究院」10月23日的PO文，朱長生與當地人員的合照，貼文中的打卡地點也是在泰國曼谷。
過去有知名經紀人陳孝志和台北市議員王世堅爆料，朱長生以「台灣水木清華校友會」（台灣行勝於言實踐研究院前身）名義斂財，讓朱長生憤而對此兩人提告，不過最終獲得士林地方檢察署不起訴處分。如今命喪泰國曼谷的飯店，全案疑點重重，泰國警方正積極偵辦中。