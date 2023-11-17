用樂高堆出「安平上河圖」 天后宮安平古堡忠實呈現台南400意象
台南市安平區平通里市民學苑課程，將台南安平400年的元素注入樂高積木，利用樂高積木堆疊出作品「安平上河圖」，呈現安平開台天后宮、安平古堡、安平樹屋、大魚的祝福等台南意象，神轎內坐有媽祖神像，媽祖頭冠鑲有水晶、身上也披上彩帶，相當細膩。成果將於11月25日在台南市市民學苑成果展公開展出。里長魏富翔說，明年安平美食也將會以樂高積木來展現，絕對讓人驚豔。市議員蔡淑惠也到場給予鼓勵。
記者林怡孜/台南報導
平通里里長魏富翔表示，因樂高積木遊戲沒有年齡限制，任何人都可參與其中找到自己的樂趣，無論年齡或能力如何，樂高積木都可適應不同的技能水平與學習風格，也能促進身心整體發展，更是終身學習的優秀教育資源，適用於兒童、成年人甚至老年人，因此他靈機一動市民學苑課程可以以樂高積木為主題。
魏富翔指出，開課前他與指導老師林焯文溝通，明年適逢台南建城400年，希望將樂高積木注入這個歷史關鍵元素，經過討論後，認為要了解臺灣歷史，先要了解台南，要了解台南歷史就要從安平開始，且平通里屬於安平區的一個里，故決定在作品中展現出安平古堡的特色，因為看到安平古堡就知道安平及台南，且安平古堡旁有開台天后宮矗立著，此廟最具有安平歷史的代表性。
指導老師林焯文來自香港，因喜愛安平而定居。他表示，一開始先教導學員堆疊樂高積木的概念，慢慢引導學員從簡單到複雜的建構技巧，讓大家除了能創造出自己理想的個人作品外，也可共同合作來完成安平開台天后宮及安平古堡等特色景點。這次學員的年齡落差很大，最小的有5、6歲的幼稚園學生，也有70多歲的阿嬤，「安平上河圖」內的龍舟是由1位阿嬤帶著2位孫子完成。而樹屋是將3組成品合併成1組，充分展現了學員為了讓作品完美呈現而無私的心。學員發揮巧思與創意，以臺南400年為主題，將過去歷史演變至現在更延伸到未來，讓臺南與安平在作品中呈現出和平、希望與愛，也讓創造者與觀賞者透過此作品一同眺望美好的未來。