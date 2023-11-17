UBA戰力分析／微笑女孩陳芷英轉戰WSBL　臺科大連3季保6強添變數

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臺科101、102學年度連拿第六，104學年度與臺體並列第五，隊史最佳，沉寂多年後，110學年度及上季陳芷英領軍，再連獲第六晉複賽，尤其上季報名14人但到場僅8人、主打7人，除陳芷英轉戰WSBL，上季後畢業5人，本季剩8人，新收大一4人，合計12人，3人來自北一女，含U19世青國手後衛王詩涵、174禁區悍將陳妍安，及晚1年、本季大一讀起的小前鋒彭詩婷，外加上季永仁高中射手林靜妍。
上季主打的7人陳芷英之外，4人16場全勤，本季升大三的李若瑋場均7.1分2.2助攻1.4抄截，三分球79中19，呂佳諺5.4分5.2籃板1.6抄截，升大二的176中鋒艾郁婕9.4分8.4籃板3.0助攻，三分球64中13，陳佳妤4.9分2.8籃板，大三葉致彤14場11.4分6.4籃板2.8助攻2.4抄截，三分球41中18，大二179大前鋒王禹雯15場10.3分7.7籃板，三分球57中13，另2人出身高中乙級的大三楊詠棋、大四的鄭宇珊。
主打的7人陳芷英離隊，另6人本季持續擔綱，搭配悉為即戰力的4枚菜鳥，10人悉為一時之選，上季陳忠誠教練調度捉襟見肘，複賽末2役對北市大、世新，更因葉致彤頸傷，與陳芷英雙掛傷號，都只剩5人撐滿全場窘境，本季不會再出現。