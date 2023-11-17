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UBA戰力分析／微笑女孩陳芷英轉戰WSBL　臺科大連3季保6強添變數

▲UBA臺科大4菜鳥6學姊搏連3季6強。（大專體總提供）
▲UBA臺科大4菜鳥6學姊搏連3季6強。（大專體總提供）

記者路皓惟/綜合報導

112學年度UBA大專籃球聯賽女子組第一階段預賽將在今(17日)起在文化大學點燃戰火，而《NOWNEWS》也帶給讀者完整的戰力分析。連2季晉六強，國立臺灣科技大學不虛此行，但大四「一姊」即109-110連2學年度得分后、上季籃板后陳芷英，捨本季最後1年UBA，提前縱身WSBL，選秀榜眼換披電信女籃戰袍，臺科保六添變數，王詩涵等4枚大一菜鳥扮重要角色，考驗教練整合。

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出身JHBL乙級雙十國中、HBL甲級普門高中的陳芷英，上季預賽打9場臺科6勝，六強門票大抵入袋後，因膝傷缺席最後2戰對北市大、佛光及複賽全部5場，臺科苦吞最後7連敗，但無損6勝5敗晉六強，陳芷英留下9戰場均18.4分13.3籃板2.3助攻3.3抄截1.2阻攻僅3.6失誤，最後一張UBA成績單，籃板更是她3年來首度第一（依預賽數據評比），與先前得分后二連霸輝映，無愧「一姊」，連晉六強首功。

臺科101、102學年度連拿第六，104學年度與臺體並列第五，隊史最佳，沉寂多年後，110學年度及上季陳芷英領軍，再連獲第六晉複賽，尤其上季報名14人但到場僅8人、主打7人，除陳芷英轉戰WSBL，上季後畢業5人，本季剩8人，新收大一4人，合計12人，3人來自北一女，含U19世青國手後衛王詩涵、174禁區悍將陳妍安，及晚1年、本季大一讀起的小前鋒彭詩婷，外加上季永仁高中射手林靜妍。

上季主打的7人陳芷英之外，4人16場全勤，本季升大三的李若瑋場均7.1分2.2助攻1.4抄截，三分球79中19，呂佳諺5.4分5.2籃板1.6抄截，升大二的176中鋒艾郁婕9.4分8.4籃板3.0助攻，三分球64中13，陳佳妤4.9分2.8籃板，大三葉致彤14場11.4分6.4籃板2.8助攻2.4抄截，三分球41中18，大二179大前鋒王禹雯15場10.3分7.7籃板，三分球57中13，另2人出身高中乙級的大三楊詠棋、大四的鄭宇珊。

主打的7人陳芷英離隊，另6人本季持續擔綱，搭配悉為即戰力的4枚菜鳥，10人悉為一時之選，上季陳忠誠教練調度捉襟見肘，複賽末2役對北市大、世新，更因葉致彤頸傷，與陳芷英雙掛傷號，都只剩5人撐滿全場窘境，本季不會再出現。

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