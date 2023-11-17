新北耶誕城隱藏景點！免費觀景台、20元電影院　湳雅夜市推薦美食

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位在板橋區的新北市政府是一棟33樓高的建築物，在新版特區中相當醒目，市政府特地於32樓設一個免費參觀的觀景臺，其視野之廣闊，不讓101專美於前可以搭乘18、19號的專屬電梯直達32樓的免費觀景臺。
營業時間：週一至週五8:30～17:30
🟡府中 15
國內第一座結合影視動畫藝術及紀錄片放映院的主題館舍，地下一樓為「新北市紀錄片放映院」有免費參觀、索票入場、報名入場、20元買票入場等不同的放映場次；2-8樓為專屬動畫影音藝術的「新北市動畫故事館」，適合大朋友、小朋友一起來參觀藝術特展。
熱門的電影也是橫跨多世代，像是接下來將陸續播映「惡棍追緝令」、「瘋狂富豪世界」，還有樂齡電影場次，以及適合小朋友觀看的「月亮先生」、「山海經之再見怪獸」，11、12月放映場次一覽。
營業時間：9:00～18:00；每月第一個星期一休館
🟡林本源園邸
踏入林本源園邸，映入眼簾的是古典雅致的亭台樓閣、小橋流水。林本源園邸分為「板橋林家花園」與「林本源宅邸」，板橋林家花園指宅邸外的庭院，包含園區內最高且最華麗的來青閣，因從前登樓眺望時可見觀音山及大屯山，因此取名「來青」，過去也是接待貴賓的場所；在水池中央，可賞月的月波水榭；園區內面積最大的「定靜堂」，則為昔日林家舉辦大型宴會之地；還有多樣優美人造山水，旅客可在涼亭上觀賞湖中生態。
營業時間：9:00～17:00；星期一休館
🟡板橋435藝文特區
主打親子藝術樂園與藝術家夢想基地兩大主軸，園區設有7間展館，並規劃了一系列的課程與展覽。溼地故事館有濕地生態的展覽與解說；「台灣玩具博物館」則展出古今中外將近三千餘件珍稀玩具、數百種以上的童玩、益智、廟會遊戲區，除了動手、動腦還能玩多種戶外玩具與遊戲；如果喜愛看展覽，目前藝文特區有數十位藝術家進駐，包含表演藝術、當代視覺藝術、立體雕塑、設計、音樂等多元類型。
營業時間：每日9:00～17:00
🟡湳雅觀光夜市
板橋人的晚餐食堂！除了眾多美味小吃之外，也有許多服飾攤商和遊戲攤位。從夜市頭到夜市尾，有許多必吃的知名美食老店，從小籠包、麻油雞、臭豆腐、大腸包小腸等，推薦必吃的美食有，許記藥燉排骨的藥燉排骨加上一點藥酒，讓湯頭更香濃；王記好吃麻油雞軟嫩的雞肉，搭配麻油暖心又暖胃；好味道臭豆腐也是排隊名店，常見攤位大排長龍。
營業時間：每日17:00～凌晨2:00