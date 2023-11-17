台灣最愛用的密碼「123456」退位 新冠軍IT秒懂！但依舊1秒破解
你用的密碼是「123456」嗎？快改啊！根據密碼管理公司Nordpass公布最新最受歡迎的密碼排行榜，全球排行冠軍「123456」依舊是大熱門。台灣的部分，最多人用的密碼，應該IT人員都不陌生，就是很多裝置的預設密碼「admin」，雖然看似比數字複雜一些，但依舊可以在一秒內破解，建議大家如果密碼出現在熱門榜單內，還是改一下比較保險。
記者周淑萍/綜合報導
在 Nordpass的名單內，台灣最受歡迎，也就是最多人使用的密碼依序為：admin、123456、a123456、12345678、1qaz2wsx、123456a、janejane123、password、a123456789、abc123。大多都可以在一秒內被破解。台灣最常用的「admin」根據平台有8430 個帳號在使用，admin對於IT人員應該不陌生，因爲是許多設備出廠設定的預設密碼，就像手機Sim卡解鎖預設0000，但多數人都不會特別變更。
全球的熱門密碼則依舊是「123456」，已經多次為熱門密碼的冠軍，有高達452萬的裝置正在使用。而「admin」為亞軍也有400萬的使用率。靠肌肉記憶的「qwerty」延伸的密碼也是榜上有名。如果你還在用這榜上有名的熱門密碼，先改一下密碼，避免重要的資料遭盜竊取。