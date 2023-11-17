習近平否認2035年前攻台　學者：兩岸仍處於兵兇戰危中

我是廣告 請繼續往下閱讀
揭仲也說，雖然中共目前還沒有「統一時間表」、甚至「攻台時間表」；但共軍隨時都存在「攻台作戰計畫」，也持續對戰力提升以符合武力犯台速戰速決之標準，訂出許多時間點明確的「管制計畫表」。例如在聯合後勤建設方面，中共學者就列出希望能在2030年前，具備「於24小時內，完成集團軍成建制作戰物資的出庫裝載，和 4小時內完成旅(團)成建制作戰物資的出庫裝載」之能力等目標。
揭仲強調，儘管習近平否認2027與2035有攻台計畫，但並不代表兩岸並未處於「兵兇戰危」之中，除了當兩岸政治情勢出現令中共無法忍受的變化，例如台灣追求法理台獨，中共就非打不可外；更令人擔心的是兩岸因為軍事意外，引發各方始料未及的衝突、甚至戰爭。
揭仲表示，近年中共大幅增加在台灣周邊的軍事活動，不僅在去年8月片面推翻行之有年的「中線默契」，將中線以東的海空軍事活動常態化；還在今年8月賴清德副總統出訪返國後，刻意延長軍機在中線以東的飛行時間。這些舉措已導致兩岸海空兵力短兵相接的頻率與風險均大幅增加；若發生涉及兩岸軍機軍艦的意外，則在官方嚴重缺乏互信、溝通管道幾乎不存在、民間對立氣氛不斷上升，又不存在任何危機處理機制的情況下，很可能導致緊張情勢迅速螺旋上升，甚至引發各方始料未及的戰爭。
揭仲說，其實當前台灣周邊的軍事風險，根本如同高空走鋼索一樣，隨時處在可能失足並墜落深淵的危機當中。