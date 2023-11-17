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習近平否認2035年前攻台　學者：兩岸仍處於兵兇戰危中

▲中國國家主席習近平向美國總統拜登表示，台灣是美中關係的最危險議題，但北京未來幾年沒有計畫對台動武。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平向美國總統拜登表示，台灣是美中關係的最危險議題，但北京未來幾年沒有計畫對台動武。（圖／美聯社／達志影像）

記者呂炯昌／台北報導

美國總統拜登與中國國家主席習近平15日在舊金山舉行拜習會。習近平在會中否認2027年或2035年有對台動武的計畫，仍重申和平統一，可是也不排除使用武力。對此，國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，現階段中共中央對兩岸雖然有「統一路徑圖」，但不存在剛性的「統一時間表」，自然也不會有「攻台時間表」；但這不代表兩岸已脫離「兵兇戰危」的情境，只要兩岸之間出現令中共無法接受的變化，例如台灣追求法理台獨，或者是發生軍事意外，都非常可能引發戰爭。

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揭仲解釋，目前中共對兩岸雖然已經有「統一路徑圖」，但仍具備相當的彈性；還不存在如火車時刻表般，要求某年須達成某目標之剛性的「統一時間表」，更遑論「攻台時間表」。揭仲說，習近平的發言，其實就是「不存在武力解決台灣問題的『時間表』」，與「現階段仍以和平統一為優先」；這本來就是習近平與中共的一貫立場，只是換個方式在拜登面前陳述，並非在對台方面出現重大變化。

揭仲也說，雖然中共目前還沒有「統一時間表」、甚至「攻台時間表」；但共軍隨時都存在「攻台作戰計畫」，也持續對戰力提升以符合武力犯台速戰速決之標準，訂出許多時間點明確的「管制計畫表」。例如在聯合後勤建設方面，中共學者就列出希望能在2030年前，具備「於24小時內，完成集團軍成建制作戰物資的出庫裝載，和 4小時內完成旅(團)成建制作戰物資的出庫裝載」之能力等目標。

揭仲強調，儘管習近平否認2027與2035有攻台計畫，但並不代表兩岸並未處於「兵兇戰危」之中，除了當兩岸政治情勢出現令中共無法忍受的變化，例如台灣追求法理台獨，中共就非打不可外；更令人擔心的是兩岸因為軍事意外，引發各方始料未及的衝突、甚至戰爭。

揭仲表示，近年中共大幅增加在台灣周邊的軍事活動，不僅在去年8月片面推翻行之有年的「中線默契」，將中線以東的海空軍事活動常態化；還在今年8月賴清德副總統出訪返國後，刻意延長軍機在中線以東的飛行時間。這些舉措已導致兩岸海空兵力短兵相接的頻率與風險均大幅增加；若發生涉及兩岸軍機軍艦的意外，則在官方嚴重缺乏互信、溝通管道幾乎不存在、民間對立氣氛不斷上升，又不存在任何危機處理機制的情況下，很可能導致緊張情勢迅速螺旋上升，甚至引發各方始料未及的戰爭。

揭仲說，其實當前台灣周邊的軍事風險，根本如同高空走鋼索一樣，隨時處在可能失足並墜落深淵的危機當中。

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