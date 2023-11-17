小S曝《此時此刻》床戰吳慷仁內幕：他很會親！忘了多久沒吻老公
女星小S（徐熙娣）近來跨界演出Netflix台劇《此時此刻》單元「說好的輕井澤」，和吳慷仁有大尺度床戲，引起熱議。今（17）日小S和Melody一同出席時尚咖啡開幕活動。小S大讚吳慷仁「他很會親！擺出的角度拍起來都好看」。至於吳慷仁的唇吻起來和老公許雅鈞的差別？小S愣住，坦言很久沒有親老公了，久到她想不起時間。
記者黃盈容／台北報導
小S演出《此時此刻》大獲好評，Melody大讚她好勇敢、演技很好，完全跳脫出主持人角色「我看到徐熙娣的actor演員」。談及床戲，小S自信表示，「因為我已經拍過床戲，我知道大家都是很專業在演，並不會因為拍床戲而尷尬，或者是真的過度投入或什麽的，所以床戲對我來說已經克服了！」
小S更當場喊話：「所以劉俊謙來吧！」，笑說要和他演床戲。然而說到劇中和誰比較無法演親密戲，小S則認為是林哲熹，「我覺得他看起來有點嚴肅」！
小S第一天演出，就要和吳慷仁演親密戲，她上工前先喝點酒壓壓驚。小S透露，指導老師要她跟著吳慷仁節奏就好，「他很會帶，不過我還是很緊張，立刻去拿個咖啡加威士忌。」
她雖已抓到床戲秘訣，不過，若要再更大尺度，像是三點全露，或是《色，戒》等級，小S都無法，當場搖頭拒絕，即便對手是梁朝偉也是。然而戲劇播出後造成轟動，姊姊大S會否心動想復出演戲？小S直呼「當然是沒有！」
雖演出受好評，但小S也透露，本來要參加女兒「許老三」學校感恩餐會活動，但因《此時此刻》剛上檔，女兒竟要她別出席活動，似乎怕媽媽到場惹眾議。
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