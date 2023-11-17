新北耶誕城隱藏優惠公開！來「白爛貓」派對　爽抽iPhone 15 Pro

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第一重：有閑購物ｘ白爛貓抽抽樂 最大獎「財運輿龍 白爛貓」萌公仔超應景
有閑購物繼去年與白爛貓合作推出「線上一番賞」，即抽即開獎的驚喜感造成粉絲轟動，220次抽獎資格線上瞬間秒殺；今年再度攜手推出全新「有閑購物ｘ白爛貓抽抽樂」，最大獎「財運輿龍 白爛貓」結合了2024龍年生肖與白爛貓拜年裝扮的獨一無二公仔，可愛又應景、二獎「大鵬展翅 白爛貓」公仔、三獎「大鵬展翅 麻糬」公仔等9項全新週邊抽抽有獎，粉絲怎能不抽爆。
第二重：完成指定任務送「白爛貓悠遊卡」與iPhone 15 Pro等好禮抽獎券
11/17-19、12/22-25、12/29-2024/1/1指定活動期間，凡按讚追蹤白爛貓FB粉絲專頁並加入有閑購物LINE官方帳號，就可以至萬坪公園園區內的有閑購物攤位兌換限量「白爛貓悠遊卡」乙張，送完為止。
另外，新北耶誕城活動期間，凡於有閑購物攤位現場參加「有閑購物ｘ白爛貓抽抽樂」，即可獲得「有閑購物線上抽獎券」乙張，每張券除包含有閑購物站上消費滿$300現折$30的優惠券外，還有機會把iPhone 15 Pro、白爛貓麻將組、白爛貓懶骨頭以及眾多聖誕禮物帶回家。
此外，逛新北耶誕城必吃美食「買一送一」！週邊Global Mall板橋車站、板橋大遠百、遠東百貨板橋中山店優惠資訊一次看。星巴克「2杯6折」、橋村炸雞即日起至12月15日，買個人餐送《模範計程車》酷卡乙組」；繼光香香雞11月23日至11月26日、11月30日至12月3日，買香香炸雞(L)贈送香香炸雞(M)兌換券乙張。
更多抽抽樂請見有閑購物官網：https://shop.jollybuy.com/plj2a