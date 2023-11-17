華視YT播政論惹議！NCC揭「1原因」不查處：尊重營運自主
近期鏡電視播出政論節目，可能違反營運計畫、華視YouTube播出媒體人廖筱君製播的網路政論節目「REAL TALK真實對話」引發爭議。對此，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，已發文請鏡電視意見陳述，若有違規最重可罰100萬元，另華視YouTube部分因為非廣電法規範範疇，因此尊重公司與公廣集團營運自主。
記者許若茵／台北報導
有關各界質疑鏡電視違反營運計畫製播政論節目部分，NCC指出，鏡電視新聞台申設所提營運計畫、補正說明及到會陳述時均表達，該頻道全日不製播新聞政論節目，故NCC於許可處分函中要求該公司確實依營運計畫辦理。針對該頻道製播「大選鏡來講」節目，NCC表示，已調帶瞭解實際製播狀況，並於11月15日發文請該公司意見陳述，後續將依行政程序處理，如有違規，處警告或10萬元以上100萬元以下罰鍰，並令其限期改正，屆期不改正者，得按次處罰。
另外，對於外界關切華視YouTube頻道播放廖筱君女士製播的網路政論節目「REAL TALK真實對話」乙事，NCC表示，網路內容非廣電法規規範範疇，NCC尊重公司及公廣集團營運自主。NCC強調，該會在尊重媒體自主及憲法言論自由前提下，除非電視內容播送涉違法情事而依廣電法規查處外，否則對於電視節目排播、主持人人選、播送之內容、表現方式等，NCC均予以尊重。
行政院院長陳建仁今出席台灣觀光高峰論壇，接受媒體採訪時，被問及鏡電視被質疑違反營運計畫，製播政論節目，業者一再試探底線，但NCC遭質疑裝睡不管，他表示，民眾有「知的權利」，政府也有義務和責任向民眾說明政府施政的內容以及施政的結果，所以會繼續透過各個管道，讓民眾了解政府施政內容。至於媒體運作的規範，還有它原先規劃的目標，相信NCC作為獨立機關，都一定會做相關的了解跟說明。
至於華視YT爭議，陳則說，華視已經有對外說明，公廣集團的經營獨立自主，不宜干涉，予以尊重。