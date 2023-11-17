陸元琪感嘆又遇渣男！祕戀韓國歐巴竟爛賭欠債 忍痛分手爆哭
53歲女星陸元琪跟音樂人袁惟仁7年前離婚後，獨自撫養一雙兒女，經營電商事業扛起家計，自嘲戀愛腦的她又遇新桃花，對象卻都是行為異常的渣男，年初和韓國歐巴展開遠距離戀愛，沒想到對方推託許久不願意來台灣，原因竟是爛賭欠債，讓她只好忍痛提分手。
記者江芷稜／綜合報導
陸元琪日前與女兒袁融上談話性節目《11點熱吵店》，自曝剛離婚後遇到花心渣男，對方貼心準備牛奶、牛肉麵投餵，甜言蜜語讓她覺得窩心，才會不小心暈船，但實際上對方個性花心、又會騙她的錢，年僅14歲的女兒看不下去苦勸分手，當起媽媽的愛情軍師，教她一招「無痛分手法」，不斷放大男方的缺點，才終於甩開渣男。
歷經10多年孤單婚姻，陸元琪仍期待第二春來臨，沒想到今年初她到韓國工作，又認識了旅遊業的歐巴，年紀小她21歲，在家人支持下，雙方展開遠距離戀愛，男友更允諾會來台灣探視，結果卻屢屢失約，原因竟是在國外賭場處理債務，她才驚覺不對勁，發現對方沉迷爛賭，只好忍痛提出分手，到KTV唱歌爆哭發洩。
離婚袁惟仁後又經歷戀情不順遂，連續遇上渣男，讓陸元琪相當失落，忍不住發文自問：「一個人在一輩子能遇到渣男的機率有多大？我怎能讓自己重複這麼多次？我有什麼毛病？」她今（17）日在臉書表示「我弄丟了那個愛笑的我，快快回來啊」，不斷給自己打氣和鼓勵，讓旁人看了很心疼。
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