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富邦金未分配盈餘仍有2千億　總座：明年配息有可能比今年高

▲富邦金控今（17）日召開線上法說會，對於明年股利政策，總經理韓蔚廷表示，目前帳上未分配盈餘還有超過2千億，若獲利有提升，明年配息是有可能比今年高。（圖／記者顏真真攝）
▲富邦金控今（17）日召開線上法說會，對於明年股利政策，總經理韓蔚廷表示，目前帳上未分配盈餘還有超過2千億，若獲利有提升，明年配息是有可能比今年高。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

富邦金控今（17）日舉行線上法說會，累計今（2023）年前3季每股稅後盈餘已賺4.94元。對於外界關心明年股利發放水準，總經理韓蔚廷表示，目前未分配盈餘還有超過2千億元，沒有計畫動用資本公積或法定盈餘公債做為配息的基準，若今年獲利有提升，當然，「配息是有可能比今年來高」。

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富邦金自結今年前9月稅後淨利678億元，每股盈餘（EPS）4.94元，稅後淨利、每股盈餘穩居金控業之冠，旗下子公司亦表現穩健，富邦人壽前9月稅後淨利居業界第一；台北富邦銀行前9月稅後淨利續創歷史同期新高，累計至9月底信用卡有效卡數排名躍升市場第二名；富邦產險自今年4月起單月獲利已轉虧為盈；富邦證券前9月稅後淨利年增59.5%，位居同業第二名。

截至今年9月底富邦金總資產11.1兆元，淨值7374億元，年增33.6%，普通股每股淨值49.30元。資產報酬率（ROA）與股東權益報酬率（ROE）分別為0.83%與13.88%。 此外，富邦金並已於本月10日公布10月份自結稅後淨利40.47億元，累計今年前10月稅後淨利718.29億元，每股盈餘為5.25元。

市場預估，依此速度來看，富邦金今年每股盈餘上看6元以上，由於今年股利發配是1.5元的現金股利及0.5元的股票股利，合計2元，股東也期待明年配股會超越今年。對此，富邦金總經理韓蔚廷回應表示，目前股利政策沒有改變，會視業務狀況、子公司股利上繳情況、獲利狀況及股東期望綜合考量，並希望中長期維持穩定股利發放政策，當然，最終今年若獲利有提升，當然，「配息是有可能比今年來得高」。

由於去年多家以「保險」為主體的金控，因產險防疫險理賠加上債市評價損失，導致資產重分類，要多提「特別盈餘公積」，富邦金截至第3季底因資產重分類而需多提的特別盈餘公積，對稅後盈餘的影響數為900億元。不過，韓蔚廷說，扣掉特別盈餘公積影響後，目前帳上仍有超過2000億元的未分配盈餘，並不會影響明年的股利發放，也沒有計畫要動用資本公積或法定盈餘公積做為配息的基準。

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