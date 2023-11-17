富邦金未分配盈餘仍有2千億　總座：明年配息有可能比今年高

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截至今年9月底富邦金總資產11.1兆元，淨值7374億元，年增33.6%，普通股每股淨值49.30元。資產報酬率（ROA）與股東權益報酬率（ROE）分別為0.83%與13.88%。 此外，富邦金並已於本月10日公布10月份自結稅後淨利40.47億元，累計今年前10月稅後淨利718.29億元，每股盈餘為5.25元。
市場預估，依此速度來看，富邦金今年每股盈餘上看6元以上，由於今年股利發配是1.5元的現金股利及0.5元的股票股利，合計2元，股東也期待明年配股會超越今年。對此，富邦金總經理韓蔚廷回應表示，目前股利政策沒有改變，會視業務狀況、子公司股利上繳情況、獲利狀況及股東期望綜合考量，並希望中長期維持穩定股利發放政策，當然，最終今年若獲利有提升，當然，「配息是有可能比今年來得高」。
由於去年多家以「保險」為主體的金控，因產險防疫險理賠加上債市評價損失，導致資產重分類，要多提「特別盈餘公積」，富邦金截至第3季底因資產重分類而需多提的特別盈餘公積，對稅後盈餘的影響數為900億元。不過，韓蔚廷說，扣掉特別盈餘公積影響後，目前帳上仍有超過2000億元的未分配盈餘，並不會影響明年的股利發放，也沒有計畫要動用資本公積或法定盈餘公積做為配息的基準。