三上悠亞國中2年級那年春天「走個樓梯」　初體驗就這樣沒有了！

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三上悠亞2006年參加元祖女團「早安少女組。」的試鏡並通過第一論面試，最終於第2次選拔落選；直到2007年她通過AKB48第二屆研究生（第5期）選拔，但加入條件其中一項為「要搬到東京」，三上悠亞忍痛放棄機會，但她不錯過任何圓夢機會，2009年3月終於成功加入SKE48，並宣布藝名為「鬼頭桃菜」。
三上悠亞當女偶像期間，曾於2013年獲得寫真公主第一名的優秀成績，拿下《週刊Playboy》和《週刊YOUNG JUMP》的封面人物，演藝事業蒸蒸日上時，她同年6月被八卦雜誌《Friday》、《週刊文春》爆出跟前傑尼斯偶像手越祐也熱吻照，三上悠亞受緋聞影響，於2014年4月29日退出SKE48，偶像生涯僅維持5年。
三上悠亞當不成偶像，加上緋聞惹到當時權勢地位高的「傑尼事務所」，所以她就被演藝圈當成「問題人物」並遭到業界排擠，但三上悠亞還是抱有星夢，坦言想繼續待在圈子，她想了許多辦法，決定於2015年宣布改名三上悠亞、加入成人界當女優，而這重大決定，連她的家人都不知情。
三上悠亞表示退出SKE48後，對於未來的路感到迷茫，「不知道是會一蹶不振，還是能熬過去，所以想要一點新的改變，不想一事無成待在娛樂圈」所以決定拍成人片，三上悠亞說：「我那時候（人氣）跌很多，想要爬上來的話，就需要大新聞，要讓大家驚豔，但我沒辦法帶來衝擊力，所以才轉行。」
結果三上悠亞一脫成名，首支成人作品的價碼，高到可以買下東京世田谷區的房子，她也表示出道6年的期間「片酬都沒第一支來得高」。而三上悠亞引退前，8月曾來台出席《TRE 台北國際成人展》，這也是她卸任女優前，最後一個在海外的公開成人活動。
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