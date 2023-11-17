妻子被質疑參加統戰活動　何博文批：把大學抹黑成統戰工具

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何博文提到，因為他對政治工作的堅持，太太非常辛苦，人也非常單純善良，從不過問他在政治上的事，為分擔從政後的家庭經濟壓力，太太擔任教職也在台師大兼課，去年也通過台師大博士候選人資格考，「我們就是這樣一對白手起家，努力共同為台灣土地奮鬥的家庭，我們沒立委媽媽，也沒有台企聯統戰背景的董事長爸爸」，更沒本事結合廈門市政府與台企聯成立「海峡融和(厦门)投资管理有限公司」，透過類似買辦工作，大賺兩岸財。
何博文提到，太太因為銘傳大學指派赴中進行學術交流，言行沒有任何踰矩，謹守份際，沒有兩岸中國人結合的字眼，更沒有出現兩岸一家親的說法，卻遭到如此詆毀，甚至連太太改名都被做文章，但太太改名原因很簡單，就像他過去吃牛肉後來不吃牛肉一樣，只為了長輩健康。
李宇翔表示，中國國民黨為了護航國民黨家族在中國疑似擔任買辦，刻意錯置交流概念，把學術交流與買辦交流混為一談，非常不可取；邱老師（何博文太太）是銘傳大學老師，台灣少子化、私立大學面臨招生壓力，老師必須配合學校政策扛起招募境外生責任，若國民黨認為，銘傳大學學術交流有問題，請國民黨要求洪孟楷委員在立法院提案，禁止相關學術交流行為。
李宇翔又說，學術交流與利益交換絕對不同，洪孟楷家族在中國明確有投資，洪璽曜曾同時任職台企聯幹部與「海峡融和(厦门)投资管理有限公司」董事長，「一套人馬兩塊招牌」，公司金流難道不用說清楚？這是明白直接投資，跟邱老師接受中國媒體訪問完全不一樣。
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