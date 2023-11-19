2023必看6部漫改韓劇！《Moving異能》最夯《驅魔麵館2》評價兩極

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有影評點出，《Moving 異能》雖以「超能力」為主題，但貫穿全劇的核心議題實為「親情」，本劇上映後許多劇迷也爭相交流觀後心得，提到「超好看，親情的地方哭爆」、「本想說超能力還能變出什麼花樣，但除了卡司，角色在情感面也詮釋得很好」，紛紛肯定其別出心裁的主題設定令人耳目一新。且演員的情感表現亦相當動人，甚至有網友評價稱「《Moving異能》絕對是我這兩三年來我最愛的韓劇」，認為該劇改編相當成功，也推薦民眾一起領略其中關於「情」的探討。
而同樣具有超高討論度的還有在今年推出續作的《驅魔麵館2》。劇情講述一群化身為麵店店員的「驅魔人」，與夥伴共同打擊惡鬼的熱血旅程，然而與第一季相比不同的是，新的一季中除了原班人馬的回歸以外，還加入了全新的角色，讓粉絲們在開播前就期待不已。
不過，《驅魔麵館2》正式上映後論壇上卻出現相當兩極的討論聲浪，不少網友不甚滿意地說道「第二季整體真的讓我有點失望」、「第二季不知道怎麼說，劇情很拖，然後新的驅魔人角色設定很不討喜」、「真的讓我有點難追下去」，認為第二季的精彩程度遠比不上第一季；但也有部份粉絲為其平反，稱「雖然好多評論說驅魔麵館2沒有很好看，但個人還是覺得有滿足到第一季結尾的打鬥畫面，劇情也是發展得還不錯啦」，指出第二季的精采程度雖略遜於第一季，但也不至於令人失望。
此外，創造極高口碑的《假面女郎》則是改編自19禁人氣網漫，故事描述一名身材姣好、卻對容貌不滿意而感到自卑的上班族，下定決心進行了整型手術、卻發生一連串意想不到的插曲；精彩又引人入勝的劇情讓該劇一舉登上Netflix台灣排行榜的冠軍，而討論區中也有網友將原作與影集拿來比較，提到「演員絕對是最大亮點～角色還原度根本99%」，形容真人演員簡直像從漫畫中走出來。也有人針對劇情點出「刪掉漫畫蠻多劇情很可惜，但尺度超大我覺得超棒，真的有把那種人性醜陋噁心感演出來」，認為雖然部份原作中內容遭到刪減，但整體而言仍翻拍得相當成功。
另外三部則為《今生也請多指教》、《我的女神室友斗娜》、《D.P：逃兵追緝令2》。近年一波波「漫改」風潮讓我們有機會看到諸多精彩的翻拍作品，也讓漫畫迷和影迷一飽眼福、在視覺與情感上都獲得極豐富的體驗，期待未來有更多精彩的漫改作品能帶給大家驚喜！