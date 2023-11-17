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選鄉代差2票不能驗票！選罷法僅讓3種公職可驗　憲法法庭判違憲

▲憲法法庭書記廳廳長楊皓清（左 ）、新聞及法治宣導處處長兼發言人陳婷玉（右）說明112年憲判字第18號判決理由（圖／司法院提供）
▲憲法法庭書記廳廳長楊皓清（左 ）、新聞及法治宣導處處長兼發言人陳婷玉（右）說明112年憲判字第18號判決理由（圖／司法院提供）

記者潘千詩／台北報導

去年九合一選舉，參選新竹新豐鄉民代表的葉高潔，以2票之差高票落選，他聲請重新計票屢屢失敗，因此聲請法規範及裁判憲法審查。憲法法庭認為，現行《公職人員選舉罷免法》的重新計票規定僅納入區域及原住民立委、直轄市長、縣市長3種，其他公職人員選舉卻未納入，屬「規範不足」的違憲，今（17）日判決立法者應盡速修正規定，讓所有公職人員選舉都能適用重新計票的規定。

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葉高潔是去年新竹縣鄉民代表選舉「新豐鄉」第4選舉區候選人，該選區要選出5人，其得票數為1667票，總得票數排第6名未當選，也就是俗稱的「落選頭」。

葉高潔認為，第5名「吊車尾」當選者，得票數為1669票，兩人只差2票，得票數差距在有效票千分之三以內。葉主張，5、6名得票數僅2票之差，應得類推適用《公職人員選舉罷免法》第69條第1項前段規定，向新竹地院聲請查封投票所的選舉人名冊及選票，並重新計票。

不過，去年12月，新竹地院裁定駁回，葉提起抗告，遭高院駁回。葉不服提起再抗告，再遭駁回，於是在今年8月聲請法規範及裁判憲法審查。

憲法法庭認為，《公職人員選舉罷免法》第69條第1項前段規定，排除區域與原住民立法委員、直轄市長及縣（市）長選舉以外公職人員選舉得票數最高的落選人，於其得票數與當選最低得票數差距在有效票千分之三以內時，得向管轄法院聲請重新計票的權利，牴觸《憲法》保障的平等權，違憲，立法者應儘速檢討修正相關規定。

憲法法庭表示，修法完成前，凡公職人員選舉結果，得票數最高的落選人，其得票數與當選最低得票數差距在有效票千分之三以內時，均得於投票日後7日內，依相關規定，向管轄法院聲請查封全部或一部分投票所的選舉人名冊及選舉票，並就查封之投票所於20日內完成重新計票。

另外，針對高院駁回葉高潔的抗告裁定，憲法法庭也判決違憲，廢棄發回高院。

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