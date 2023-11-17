唐禹哲認了有11歲私生子！坦言「和前女友生的」　未婚妻都知情

賈靜雯《此時此刻》脫到剩內褲！憂拍到醜態　深夜聽小S激戰壓力

▲賈靜雯《此時此刻》脫到剩內褲，最怕拍得不好看，透露深夜傾聽小S拍戲壓力。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲賈靜雯《此時此刻》脫到剩內褲，最怕拍得不好看，透露深夜傾聽小S拍戲壓力。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者蔡依庭／台北報導

賈靜雯今（17）日出席「拉蓓X雙月燉雞精」代言記者會，之前沒跟上老公修杰楷製作影集《此時此刻》上檔記者會感到可惜，她透露還沒追完全部10集，但看到目前，挺喜歡郭雪芙和劉俊謙主演的單元，至於和她一樣都有「激戰」戲碼的小S表現如何？她坦言小S真的壓力很大，接演前、接演後都會半夜打給她，當然，小S不改「半醉半清醒」風格，賈靜雯都不嫌煩「電話打來都有接！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲賈靜雯（左）和曾敬驊在《此時此刻》激情演出。（圖／Netflix提供）
▲賈靜雯（左）和曾敬驊在《此時此刻》激情演出。（圖／Netflix提供）
賈靜雯昨才剛從成都回來，一進家門就收到貓咪送的3道深深抓傷禮。她這陣子都忙著工作，沒時間參加《此時此刻》上檔記者會，連劇都還沒追完。她是在成都看完主演單元《真實故事改編》，和劇中床戰對象曾敬驊都是首次演出大尺度情慾戲，自己已經很緊張，還要替對方緊張，但身為前輩，她還是主動帶戲，要曾敬驊放輕鬆，越放鬆才能越快拍完。

▲小S（圖／記者陳明中攝）
▲小S今也現身別場記者會大聊新戲《此時此刻》。（圖／記者陳明中攝）
小S也大尺度和吳慷仁有超激情的床戲，賈靜雯透露小S壓力大到深夜打給她訴苦，「她很可愛，在接之前、接之後、記者會後要播之後都有跟我通話，因為她一直有壓力我們都是演員，然後她不是，但她真的很棒，但壓力不要那麼大，因為都做完了，應該要等著成果，跟她說已經盡最大力就夠了，她會糾結一些事情，但我就會聽她講，到昨天我還跟她說很棒。」

▲賈靜雯《此時此刻》脫到剩內褲！憂拍到醜態　深夜聽小S激戰壓力（圖／記者鄭孟晃攝）
▲賈靜雯不在乎被說和曾敬驊是「母子戀」。（圖／記者鄭孟晃攝）
劇中，賈靜雯和曾敬驊因年紀差太大，被網友稱是「母子戀」，賈靜雯倒是不在意：「我覺得要有反差啊！母子戀，反正我外表不像就好了，但年齡真的差24歲，確實生得出來，那是事實。」若下次要她挑戰像小S的尺度，她的考量是：「情慾戲演的時候不像看的時候那麼舒服，那個過程有很多顧慮，不是太好演，對於我自己這集尺度已經算大了，如果要晉級到小S那集的話，我不敢想。」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

郭雪芙《此時此刻》被嫌胖！冤喊：為戲犧牲　製作人修杰楷反應曝

郭雪芙《此時此刻》被夏和熙嫌「身材太膨脹」　王子乾笑：還沒看

59歲俞小凡現在長這樣！等20年挺瓊瑤　聞老公翁家明被禁慾說話了

白冰冰砸6000萬拍戲不能有差錯！逼翁家明禁慾　苦了老婆俞小凡

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞