賈靜雯《此時此刻》脫到剩內褲！憂拍到醜態 深夜聽小S激戰壓力
賈靜雯今（17）日出席「拉蓓X雙月燉雞精」代言記者會，之前沒跟上老公修杰楷製作影集《此時此刻》上檔記者會感到可惜，她透露還沒追完全部10集，但看到目前，挺喜歡郭雪芙和劉俊謙主演的單元，至於和她一樣都有「激戰」戲碼的小S表現如何？她坦言小S真的壓力很大，接演前、接演後都會半夜打給她，當然，小S不改「半醉半清醒」風格，賈靜雯都不嫌煩「電話打來都有接！」
記者蔡依庭／台北報導
賈靜雯昨才剛從成都回來，一進家門就收到貓咪送的3道深深抓傷禮。她這陣子都忙著工作，沒時間參加《此時此刻》上檔記者會，連劇都還沒追完。她是在成都看完主演單元《真實故事改編》，和劇中床戰對象曾敬驊都是首次演出大尺度情慾戲，自己已經很緊張，還要替對方緊張，但身為前輩，她還是主動帶戲，要曾敬驊放輕鬆，越放鬆才能越快拍完。
小S也大尺度和吳慷仁有超激情的床戲，賈靜雯透露小S壓力大到深夜打給她訴苦，「她很可愛，在接之前、接之後、記者會後要播之後都有跟我通話，因為她一直有壓力我們都是演員，然後她不是，但她真的很棒，但壓力不要那麼大，因為都做完了，應該要等著成果，跟她說已經盡最大力就夠了，她會糾結一些事情，但我就會聽她講，到昨天我還跟她說很棒。」
劇中，賈靜雯和曾敬驊因年紀差太大，被網友稱是「母子戀」，賈靜雯倒是不在意：「我覺得要有反差啊！母子戀，反正我外表不像就好了，但年齡真的差24歲，確實生得出來，那是事實。」若下次要她挑戰像小S的尺度，她的考量是：「情慾戲演的時候不像看的時候那麼舒服，那個過程有很多顧慮，不是太好演，對於我自己這集尺度已經算大了，如果要晉級到小S那集的話，我不敢想。」
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