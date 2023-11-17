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MLB／這項數據對大谷翔平極為不利　美媒指巨人在爭奪戰恐遇阻礙

▲舊金山巨人隊積極爭取日籍二刀流大谷翔平加入。（圖／美聯社／達志影像）
▲舊金山巨人隊積極爭取日籍二刀流大谷翔平加入。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

日籍二刀流好手大谷翔平贏得生涯第二座美聯MVP，證明自己是大聯盟最好的球員之一，目前身處自由市場的大谷，吸引各球團的興趣，其中舊金山巨人隊不斷被點名是可能的新東家，但《紐約郵報》記者Jon Heyman指出，巨人主場對左打不利，可能影響簽下大谷翔平的機會。

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根據Statcast數據顯示，巨人主場Oracle Park是大聯盟所有球場中，左打最不容易擊出全壘打的球場之一，「有一部分的人認為大谷翔平並不是為了錢打球，而是要證明自己是最好的，所以球場可能是考量因素。」

大谷翔平在今年球季以44支全壘打領跑美聯，成為大聯盟史上首位日籍全壘打王，根據Baseball Savant數據顯示，大谷的44發全壘打當中，有10支全壘打在Oracle Park可能無法飛過牆外。

不過，大谷翔平先前在接受《洛杉磯時報》採訪時，曾強調自己不太關注這方面的數據，他更關心的是球隊是否具備競爭力，是否能夠讓他毫無顧忌的發揮二刀流。

隨著大谷翔平在9月進行生涯第二度的手肘手術之後，最快要等到2025年才有望重返投手丘，明年賽季將專職打者，了解自己的打擊數據似乎也變得更重要。

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