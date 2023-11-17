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就是要面交 女投資虛擬貨幣遭詐 布袋警及時逮獲面交車手

▲劉女坦承為剛面交新臺幣20萬元之「虛擬幣商」，依法帶回勤務處所查證，並積極調閱監視器（圖／嘉義縣警察局布袋分局提供）
▲劉女坦承為剛面交新臺幣20萬元之「虛擬幣商」，依法帶回勤務處所查證，並積極調閱監視器（圖／嘉義縣警察局布袋分局提供）

記者黃敬堯/嘉義報導

嘉義縣警察局布袋分局偵查隊於15日12時許接獲通報稱轄內統一超商內疑似有民眾與車手正在面交現金款項，經派員緊急在現場附近搜尋，見一女子在公車站牌前形跡可疑，遂上前實施盤查，劉女坦承為剛面交新臺幣20萬元之「虛擬幣商」，依法帶回勤務處所查證，並積極調閱監視器，通知面交民眾薛女到場釐清是否遭詐。經警方查證薛女確係遭假投資詐欺，聽信網友加入虛擬貨幣投資平臺，前後已面交6次損失逾80萬元，幸虧警方及時發現使薛女免於持續受害。

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警方依法逮捕面交車手劉嫌，循線查扣本次面交款項新臺幣20萬元、工作手機、合約書9份及點鈔機等贓證物，全案依涉犯詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移請臺灣嘉義地方檢察署偵辦。


分局長林思妙表示，網路上有許多假投資詐欺之廣告訊息，通常標榜「保證獲利、穩賺不賠」等話術，使被害人陷於錯誤加入假投資平臺，進而引誘被害人投入大筆資金，最後再以各種理由不讓被害人提現獲利，致被害人血本無歸。

▲警方依法逮捕面交車手劉嫌，循線查扣本次面交款項、工作手機、合約書及點鈔機等贓證物（圖／嘉義縣警察局布袋分局提供）
▲警方依法逮捕面交車手劉嫌，循線查扣本次面交款項、工作手機、合約書及點鈔機等贓證物（圖／嘉義縣警察局布袋分局提供）
布袋分局呼籲，詐騙手法日益更新，投資應循合法正規管道，切勿聽信任何來路不名的消息，更不要輕易交付自身財物或個人資料給他人，才能保護自身財產，民眾如有任何疑問均可直接至警察機關或撥打165反詐騙專線洽詢。

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