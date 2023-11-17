柯文哲爆「藍不分區立委標價」　賴競總問：藍白合作價碼多少

▲陳世凱說，對於相關爆料，柯文哲應說清楚。（圖／賴清德競選辦公室提供）
▲陳世凱說，對於相關爆料，柯文哲應說清楚。（圖／賴清德競選辦公室提供）

記者陳佩君／台北報導

民眾黨主席柯文哲昨在網洪「館長」直播中談及不分區議題時，脫口表示「國民黨應該是標價、投標的」，對此，賴清德競總發言人陳世凱今（17）日質疑，若如柯文哲所稱，國民黨每一席不分區立委都有對應的價碼，那請問讓柯文哲願意與國民黨合作的價碼又是多少？

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳世凱指出，2015年的柯文哲說過生平最討厭三樣東西，蚊子、蟑螂、國民黨，也曾批評「國民黨智商像猴子」、「國民黨貪污腐敗」等，2023年的柯文哲卻態度丕變，與國民黨進行密室政治協商，甚至對外自曝他一人推翻民眾黨集體決策，只為與國民黨達成合作協議。

陳世凱質疑，柯文哲態度髮夾彎，讓人不禁懷疑，藍白合作的背後，是不是也如柯文哲宣稱國民黨不分區立委「應該是標價、投標的」一樣，也有一個價碼？那價碼又是多少？

陳世凱強調，政治是公共事務，關乎公眾利益、人民福祉與國家未來，無論是不分區立委名單，或是政黨合作，都不該也不能是「貼上標籤、寫下價錢」的買賣與利益交換。

陳世凱追問，柯文哲的爆料是否屬實？國民黨不分區立委名單是否真能夠用錢交換？藍白合作又是否有開出價碼？國民黨有義務向社會大眾交代清楚。

更多「2024大選」相關新聞。

最新民調曝光！柯侯配46.6%、侯柯配46.5%　在誤差範圍內

籲黃國昌取代柯文哲參選總統　民進黨：就能和賴清德辯論

揭國民黨不分區立委三大特色！民進黨：炒股、賄選、朝共

讚吳崢擋服貿！賴清德：若通過「中國5千萬人來還需發動戰爭？」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞