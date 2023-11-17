柯文哲爆「藍不分區立委標價」 賴競總問：藍白合作價碼多少
民眾黨主席柯文哲昨在網洪「館長」直播中談及不分區議題時，脫口表示「國民黨應該是標價、投標的」，對此，賴清德競總發言人陳世凱今（17）日質疑，若如柯文哲所稱，國民黨每一席不分區立委都有對應的價碼，那請問讓柯文哲願意與國民黨合作的價碼又是多少？
記者陳佩君／台北報導
陳世凱指出，2015年的柯文哲說過生平最討厭三樣東西，蚊子、蟑螂、國民黨，也曾批評「國民黨智商像猴子」、「國民黨貪污腐敗」等，2023年的柯文哲卻態度丕變，與國民黨進行密室政治協商，甚至對外自曝他一人推翻民眾黨集體決策，只為與國民黨達成合作協議。
陳世凱質疑，柯文哲態度髮夾彎，讓人不禁懷疑，藍白合作的背後，是不是也如柯文哲宣稱國民黨不分區立委「應該是標價、投標的」一樣，也有一個價碼？那價碼又是多少？
陳世凱強調，政治是公共事務，關乎公眾利益、人民福祉與國家未來，無論是不分區立委名單，或是政黨合作，都不該也不能是「貼上標籤、寫下價錢」的買賣與利益交換。
陳世凱追問，柯文哲的爆料是否屬實？國民黨不分區立委名單是否真能夠用錢交換？藍白合作又是否有開出價碼？國民黨有義務向社會大眾交代清楚。