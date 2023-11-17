趕緊儲水！桃園楊梅、新屋及觀音停水時間及區域看這裡

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停水時間自112年12月4日8時起至112年12月5日7時止，共23小時。（遇雨延期）。
停水區域包括了楊梅區／上田里、員本里、新榮里、水美里、瑞原里、豐野里、高上里、高榮里。
新屋區／下埔里、下田里、九斗里、埔頂里、大坡里、後庄里、後湖里、新屋里、新生里、望間里、東明里、槺榔里、永安里、永興里、深圳里、清華里、石牌里、石磊里、社子里、笨港里、蚵間里、赤欄里、頭洲里、及周邊巷弄。
觀音區／保生里、大潭里、武威里、新興里、三和里、坑尾里、觀音里。
經發局表示，為避免管線於恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區之住戶出現供水不穩定現象，請民眾於停水前提早於停水前六小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。
經發局並呼籲民眾於停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，同時易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。
經發局呼籲，建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。
經發局指出，恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢https://www.water.gov.tw/mp.aspx?mp=1。