滿手日圓等著花嗎？新台幣5天狂升快5角 換匯價再探低0.2149元
雖然日圓兌美元回升到150價位，但新台幣兌美元今（17）日「升」勢更強勁，一舉升破32元整數關卡，盤中一度來到31.831元、強升1.79角，累計5個交易日更狂升了4.96角，也使得日圓兌新台幣換匯價再創新低價，台灣銀行日圓現鈔賣出價盤中下探0.2149元，若與疫前2021年換匯高點0.2797元相較，現在可以多換5萬3904日圓現鈔，等於多賺1萬1804元。
記者顏真真／台北報導
其實，今日日圓及新台幣兌美元都呈現升值，但相較之下，新台幣升勢更猛，今日一開盤就升破32元整數關卡，重現「31字頭」，而且一路往上衝，最高曾來到31.381元，強升了1.79角之多，更已連5個交易收升，終場收在31.856元，升值1.54角，累計4個月交易更已大升了4.96角，從11月10日收盤價32.352元一路升到今日收盤的31.856元。
也由於新台幣狂升，使得日圓兌新台幣換匯價再探底，今日台銀日圓現鈔賣出價以0.2157元開出，隨著新台幣一路升，盤中換匯價一度下探0.2149元的新低價，也讓哈日族驚喜不已，終場則收在0.2153元。若與疫情2021年換匯高點相較，當時5萬台幣只能換到17萬8762日圓，現在可以換到23萬2666日圓，多了5萬3904日圓，折合新台幣約11804元，也難怪大家都要去日本玩，因為用日圓消費真的是便宜不少。
不過，不少哈日族應該也已換了不少日圓等著花，外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，日圓在150至152區間整理格局並沒有結束，日圓要出現大轉折、反轉向上得等兩訊號，不是日本央行主動調整貨幣政策，不然就是美國確定不升息或降息。而現在天天都有便宜日圓可撿，只是若想低接賺匯差，他仍不建議，畢竟日圓低利率又沒有什麼去化管道，可能等等日本央行看會不會出手。