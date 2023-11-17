統一接手誠品信義！不叫時代百貨二館 高秀玲取名Dream Plaza
外界關注誠品信義店今（2023）年底租約到期，外界好奇統一接起來做會如何規劃？今（17）日統一集團美麗事業董事長高秀玲透露，不會叫時代百貨二館，已經取名「Dream Plaza」，並預告這個新百貨，白天有自己的風格，晚上有迷人丰采，且部分商店有機會24小時服務，就看消費者的需求。
記者許家禎／台北報導
針對誠品信義店今年底租約到期，統一集團會如何規劃？統一集團董事長羅智先表示，這部分團隊做了很多功課，希望聽聽消費者在信義區需要怎樣的百貨公司。至於有沒有可能設置博客來實體店面？他表示「有任何可能性」，目前內部都在規劃與討論中。
統一集團美麗事業董事長高秀玲則補充，在信義區已經有很多前輩經營得很不錯，後面也有新百貨陸續會開，至於大家關注的新店點、新百貨不會叫時代百貨二館，已經取名Dream Plaza。他也預告，這個新店點，白天有自己的風格，晚上有迷人丰采。
高秀玲也表示，以業種業態來看，這裡有機會24小時服務，像是星巴克。而目前招商都很順利，按照進度穩穩地做，強調會盡量滿足消費者需求，做出跟信義區其他百貨不一樣的部分，會是大人的wonderland。