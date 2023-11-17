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YTR董仔錄影爆衝突「一秒變臉」！不爽寫真女星元元一直狀況外

▲董仔（右）見元元狀況外爆氣，但下一秒又笑臉迎客。（圖／阿爾發提供）
▲董仔（右）見元元狀況外爆氣，但下一秒又笑臉迎客。（圖／阿爾發提供）

記者黃盈容/綜合報導

YTR董仔和網紅寫真女星元元、電競實況主阿樂、喜劇演員喬瑟夫等人參與「阿爾發」製作的實境節目《開店BAR!夥伴》，分2隊經營BAR。本週播出第四集「開店前，新手的震撼教育」，未料，在錄影時驚爆衝突！因客人太多，元元一度狀況外，搞不清桌號，讓做過8年領班的店長董仔一秒變臉，超不爽。

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《開店BAR!夥伴》節目設計分為兩組人馬在墾丁開店。「大概是網紅開的BAR? 」 由喬瑟夫擔任店長帶領木星人、本本、一樹、李佳俐共同經營，對上由店長董仔、肌肉山山、阿樂、元元、曹家齊的「販醉現場SEXY BAR 」，針對兩間店每天營業額高低PK競賽。

▲阿樂（左起）、元元、董仔、曹家齊、肌肉山山一起開「販醉現場SEXY BAR 」。
▲阿樂（左起）、元元、董仔、曹家齊、肌肉山山一起開「販醉現場SEXY BAR 」。（圖／阿爾發提供）
網紅團體「這群人」成員董仔，有8年領班的經驗，對於接待和內外場調度都駕輕就熟，被夥伴誇非常有領導能力，客人送往迎來都在她的掌控當中，董仔也說：「雖然是實習但只是小混亂，稍微調整一定會更好。」

▲董仔（左二）差點爆氣！見客人來，趕快變臉。
▲董仔（左二）差點爆氣！見客人來，趕快變臉。（圖／阿爾發提供）
但沒想到，董仔卻在錄影時驚爆衝突，當時因為客人一次湧入，進單太多，元元搞不清楚是哪桌的食物，頓時讓董仔臉上出現不耐煩表情，但她下一秒又使出特異功能，看到新的客人上門立刻轉換笑臉迎客。事後董仔坦承說：「有對元元生氣！想開爆氣，後來吞了回去。」

在實習完之後，董仔帶著夥伴一起求師學習更厲害的特調飲品，5人七嘴八舌說自己會什麼技能之後可以在店裡頭派上用場留住客人的心。董仔說：「我會變魔術，折氣球。」在旁的阿樂接話使出撩男特技說：「我也會魔術！」下一秒手指比心對大家說：「變得更喜歡你了。」

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