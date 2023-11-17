黃國昌退時力秒入民眾黨！林飛帆嘆「不意外」：為他感到唏噓
黃國昌昨天宣布退出時代力量，並加入民眾黨，昨晚柯文哲還當面邀請黃擔任民眾黨不分區立委，消息曝光引起外界熱議；同為由318太陽花學運造就的政治人物，林飛帆今（17）日在臉書發文表示，「我不感到意外，但更多的是為他（黃國昌）感到唏噓，我當然一樣無法想像，他與國民黨、民眾黨站在一起，倡議重啟服貿，或支持馬英九的九二共識。」
記者孫唯容／綜合報導
林飛帆表示，黃國昌對於他終究選擇拋下自己在318運動後親手創立的政黨，選擇和他過去最厭惡的柯文哲，以及他走上街頭極力反對的國民黨站在一起；「我不感到意外，但更多的是為他感到唏噓。我當然一樣無法想像，他與國民黨、民眾黨站在一起，倡議重啟服貿，或支持馬英九的九二共識。」
林飛帆指出，對於這樣的黃國昌，希望對方的內心能夠平靜，不為恨、失落或欲望所苦。林飛帆也回想起10年前的318學運，他表示，「我們有幸得到群眾的支持，那是因為我們站在捍衛台灣主權、反對中國侵吞的道路上。但踏入政治的我們，終究要知道掌聲或鎂光燈，不會是政治這條路堅持下去的根本。從政的人更無法永遠享受一呼百應。執著於此，會忘記所為何來的。」
最後。林飛帆強調，守住台灣，不讓台灣被中國侵吞，是他們相聚的原因，「10年過去，守住台灣，還是最重要的！沒有什麼比守住台灣來得重要！沒有台灣，我們什麼都不是。」