央行放手！新台幣累計1周狂升快5角 收盤價已衝上31.856元
台北股匯市今（17）日同步收紅，尤其新台幣兌美元更延續5個交易日的「升」勢，今日更進一步升破32元整數關卡，終場收31.856元，大升1.54角。而累計1周下來，新台幣更狂升快5角，從11月10日的32.352元一路升至31.856元，升值了4.96角之多，升幅達1.53%，至於下周新台幣是否還能站穩「31字頭」有待觀察。
記者顏真真／台北報導
新台幣兌美元今日「升」勢猛烈，雖然前一交易日在央行防守下，新台幣兌美元僅碰觸到32元後又拉回，但今日一開盤就直接升破32元整數關卡，以31.98元、升值3分開出，在亞幣普遍走揚及台股翻紅之下，新台幣一路衝上31.831元、強升1.79角，終場收31.856元，還是升值了1.54角，也連續5個交易日收升，累計1周下來更升值了4.96角，從上周五11月10日收盤價32.352元一路升到31.856元，升幅也達1.53%。
根據央行提供的資料顯示，以台北外匯市場下午4時收盤的匯價來看，美元指數小升0.03%，而主要貨幣兌美元多呈現升值走勢，其中日圓升了0.61%，再來是新台幣也升了0.48%，越南盾升0.21%，星幣升0.16%，人民幣亦升值了0.07%，韓元則維持平盤，歐元則小貶0.02%。