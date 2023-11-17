《異能》韓孝周擊敗宋慧喬被罵爆！10年前「霸凌命案」黑料再被挖

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因為韓孝周的感言，她過往「黑歷史」再被網友挖出來；2013年，韓孝周的軍官弟弟被爆出虐待後輩致死，但她無畏謾罵聲，甚至傳出刪除負面評論；她接著又爆出被老闆李炳憲的桃色醜聞牽連，儘管事件都水落石出，當年韓孝周仍從「國民好感女神」跌落神壇，被觀眾抵制至少5年。
這次被罵之前，韓孝周10月曾在釜山影展的「Actor's House」座談會上，哽咽提到重回螢光幕的不安，她表示《Moving異能》開演前，自己緊張到睡不好，幸好作品深受大眾喜愛，「看到有人說很有趣還看到流淚」，韓孝周提到因為很怕被罵，時隔許久再受到大眾喜愛，「真的非常感謝」。
韓孝周因為《Moving異能》讓演藝生涯再創高峰，她劇中飾演金奉皙的媽媽，同時是身手矯健的前安企部情報分析官，擁有超常五感能力。韓孝周接到邀約時才33歲，擔心演不好高三生的媽媽，但是比起輕鬆的角色，她更愛挑戰自我極限，「走沒走過的路、穿沒穿過的衣服，感覺更有魅力」，於是決定接下「李美賢」的角色，韓孝周說：「雖然很困難，但是完成某一件事情的喜悅更大。」
演藝生涯長達20年，韓孝周表示起初夢想就是成為「多彩的演員」，所以過去努力不懈提升演技，自認仍有不足，她說：「我真的是個不足的演員，只做了這件事，還有很多不懂的，真心感謝大家對我的寬容，多虧了你們，我才能成為演員。」
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