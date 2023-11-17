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《異能》韓孝周擊敗宋慧喬被罵爆！10年前「霸凌命案」黑料再被挖

▲韓孝周以《Moving異能》擊敗《黑暗榮耀》宋慧喬拿下第59屆大鐘獎（大鍾賞）的視后，卻遭到網友抵制，更挖出她弟弟10年前的霸凌命案事件。（圖／꺅! tv 경기아트센터 YouTube）
▲韓孝周以《Moving異能》擊敗《黑暗榮耀》宋慧喬拿下第59屆大鐘獎（大鍾賞）的視后，卻遭到網友抵制，更挖出她弟弟10年前的霸凌命案事件。（圖／꺅! tv 경기아트센터 YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓一年一度影視盛典第59屆大鐘獎（大鍾賞）已圓滿落幕，韓孝周以《Moving異能》擊敗《黑暗榮耀》宋慧喬、《朴河京旅行記》李奈映、《假面女郎》高賢廷、《身價》全鐘瑞、《假面女郎》廉惠蘭眾多勁敵拿下「最佳女演員」，但她台上的發言卻引起網友不滿，韓孝周的軍官弟弟2013年虐待後輩致死事件，再度浮出水面。

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▲韓孝周出席釜山影展座談會，分享曾擔心演不好《Moving異能》的媽媽角色。（圖／Disney+）
▲韓孝周成功演活《Moving異能》媽媽李美賢的角色。（圖／Disney+）
韓孝周在本屆大鐘獎上發表感言時，把功勞全歸功於《異能》幕後團隊，「不是因為我做得好，而是導演、編劇、工作人員所有人付出的努力，讓李美賢（劇中角色）閃閃發光」，她同時感謝家人、朋友、公司同仁，「只有我自己一個人的話，是沒辦法做到的」。

因為韓孝周的感言，她過往「黑歷史」再被網友挖出來；2013年，韓孝周的軍官弟弟被爆出虐待後輩致死，但她無畏謾罵聲，甚至傳出刪除負面評論；她接著又爆出被老闆李炳憲的桃色醜聞牽連，儘管事件都水落石出，當年韓孝周仍從「國民好感女神」跌落神壇，被觀眾抵制至少5年。

這次被罵之前，韓孝周10月曾在釜山影展的「Actor's House」座談會上，哽咽提到重回螢光幕的不安，她表示《Moving異能》開演前，自己緊張到睡不好，幸好作品深受大眾喜愛，「看到有人說很有趣還看到流淚」，韓孝周提到因為很怕被罵，時隔許久再受到大眾喜愛，「真的非常感謝」。

韓孝周因為《Moving異能》讓演藝生涯再創高峰，她劇中飾演金奉皙的媽媽，同時是身手矯健的前安企部情報分析官，擁有超常五感能力。韓孝周接到邀約時才33歲，擔心演不好高三生的媽媽，但是比起輕鬆的角色，她更愛挑戰自我極限，「走沒走過的路、穿沒穿過的衣服，感覺更有魅力」，於是決定接下「李美賢」的角色，韓孝周說：「雖然很困難，但是完成某一件事情的喜悅更大。」

演藝生涯長達20年，韓孝周表示起初夢想就是成為「多彩的演員」，所以過去努力不懈提升演技，自認仍有不足，她說：「我真的是個不足的演員，只做了這件事，還有很多不懂的，真心感謝大家對我的寬容，多虧了你們，我才能成為演員。」

▲韓孝周在《MOVING異能》對抗心狠手辣的朝鮮異能者。（圖／Disney+提供）
▲韓孝周在《Moving異能》展現超強槍技，對抗朝鮮異能者。（圖／Disney+）
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