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入冬首波冷氣團來襲！發熱衣「3NG穿法」曝　醫示警：會越穿越冷

▲今日台灣迎來入冬首波冷氣團，許多民眾開始拿出冬季衣物保暖，其中發熱衣更是不可或缺，江坤俊醫師就分享3種發熱衣NG穿法。（示意圖／Pexels）
▲今日台灣迎來入冬首波冷氣團，許多民眾開始拿出冬季衣物保暖，其中發熱衣更是不可或缺，江坤俊醫師就分享3種發熱衣NG穿法。（示意圖／Pexels）

記者賴禹妡／綜合報導

今（17）日台灣迎來入冬首波冷氣團，部分地區最低溫甚至僅剩攝氏10度上下，許多民眾開始拿出冬季衣物保暖，其中發熱衣更是不可或缺。桃園敏盛醫院研究副院長江坤俊醫師就曾在節目《健康2.0》中分享，發熱衣有3種NG穿法，會無法讓其發揮最大功用，尤其在全身都是汗水的狀況下，甚至會越穿越冷，提醒大家一定要注意。   

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江坤俊在《健康2.0》中解釋，發熱衣的保暖原理是吸濕保熱，因為發熱衣裡有聚丙烯酸酯的成分，可以將人體散發的水蒸氣吸收，並凝固成水，緊接著放出熱量，也就是說把人體體溫再利用產生熱能，原理在於保溫，並非發熱。  

江坤俊同時指出，發熱衣並非每一種人都適合穿，例如患有異味性皮膚炎等肌膚較為敏感者，恐怕會因發熱衣造成流汗而感到不適，因此建議還是利用洋蔥式保暖穿法。 

▲寒流、冬天、圍巾、保暖、電暖器（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲江坤俊醫師指出，發熱衣有3種NG穿法，會無法讓其發揮最大功用，尤其在全身都是汗水的狀況下，甚至會越穿越冷。（示意圖／取自Pixabay）
發熱衣NG穿法： 

1.沒有穿在最裡層，因發熱衣沒辦法和身體直接接觸，就無法吸收身體散發的水蒸氣，進而難以發揮作用。  

2.有些人喜歡穿寬鬆的衣服，認為較為舒適，但發熱衣若是買太寬鬆，就會造成水蒸氣從衣服縫隙中流出，建議還是購買貼身尺寸，才能發揮最大效用。  

3.很多人運動後擔心著涼，會在全身都是汗水的狀態下穿上發熱衣，但這樣其實會越穿越冷，因為不僅會將發熱衣弄濕，也會造成水分無法立即排出，「發熱衣會是冷的」，因此當身體大量流汗時，一定要記得先擦乾，再穿上發熱衣。  


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