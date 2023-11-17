愛黛兒抽2幸運歌迷互動！開心大喊「台灣」 勾出炎亞綸按讚
35歲的英國歌手愛黛兒（Adele）唱紅歌曲〈Rolling in the Deep〉、〈Someone like you〉等曲，兩首歌分別在YT有23億與21億次點擊率，她近日在美國拉斯維加斯開唱，演唱會上她隨即選了歌迷互動，剛好抽到來自來台灣的2位粉絲，雙方對話長達1分多鐘，影片公開後，狂吸近20萬人按讚，就連藝人彭佳慧、陶晶瑩，甚至因為捲入偷拍性愛影片而神隱的炎亞綸都按讚。
記者吳雨婕／綜合報導
愛黛兒在演唱會上，剛好抽中2位來自台灣的粉絲，一得知他們從台灣特地飛來拉斯維加斯，只為見她一面，她不可思議的驚呼：「你們為了看我，遠從台灣飛來這裡」、「我不敢相信你們從那麼遠飛來，然後我還抽中你們的座位號碼，這根本是命中注定」，歌迷表示，這也是他們第一次來美國，有種夢想成真的感覺。
愛黛兒也詢問歌迷，從台灣過來是否有時差，「台灣現在是幾點？」還沒等歌迷回答，她便自己答道：「應該是明天了吧！」對於台灣的地理位置顯然非常清楚，這也讓許多看到影片的歌迷情緒高昂。而在影片發布後，許多藝人包含陶晶瑩、彭佳慧、炎亞綸等藝人都紛紛按讚，總按讚人數高達19.6萬人。