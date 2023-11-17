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大巨蛋18日萬人測試賽　北市府：憑票根享商家消費優惠

▲台北大巨蛋18日將舉行預備賽，將開放1萬3000人入場觀賽。（圖／記者陳明中攝）
▲台北大巨蛋18日將舉行預備賽，將開放1萬3000人入場觀賽。（圖／記者陳明中攝）

記者呂炯昌／台北報導

台北大巨蛋明日將舉行測試賽，將開放1萬3000人入場觀賽，台北市政府今（17）日表示，針對明日的大巨蛋預備賽及12月的亞錦賽，市府跨局處進行各方面的籌備，除了成立緊急應變小組針對附近的交通、安全隨時因應，同時也希望進一步引導球迷們，賽前賽後能到附近的松菸文創園區及東區商圈遊覽，以球迷經濟帶動在地商機活絡。

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北市府表示，基於「減輕車流壓力」與「推動綠運輸」的目標，對於預備賽、12月的亞錦賽以及未來將在大巨蛋舉辦的活動賽事，都希望更多的鼓勵市民朋友搭乘大眾運輸來看球，不用擔心塞車停車、同時也能減碳愛地球。在大眾運輸方面，捷運與總計16線公車會參考進場與散場時間，進行加密班次，同時也會開設6條大巨蛋的接駁車路線，交通局近日也已圖卡的形式進行宣導。另外，在大巨蛋場館附近，除了開放忠孝東路的地下通廊，也打開了大巨蛋北側、與松菸文創園區之間的圍籬，也會在賽場內、捷運通道等宣傳引導，讓遊客能更方便的在賽前或賽後悠遊。

北市府表示，預備賽當天中午12點到晚上6點，附近的松菸文創園區中有水水市集及駐唱的活動；市府也與東區商圈合作辦了「Home Run遊東區」活動，憑測試賽或未來亞錦賽的門票票根，就能在超過50家商家獲得消費優惠，優惠的店家就包含了六出雪花冰、龜記（忠孝復興店）、胖老爹（忠孝復興店）等等。


市府表示，在大巨蛋場館內，在與遠雄密切溝通下，遠雄應市府要求設置民眾服務中心，體育局也會派員駐點隨時紀錄與因應民眾的突發需求；市府已特別提醒遠雄，要加強廁所的清潔及維持網路訊號的穩定，同時也密切追蹤14日閉門測試賽後，球員反饋的改善狀況。另外，市府也想提醒測試賽與亞錦賽持票入場的民眾，現場除了會有飲料、食物的攤位，也開放民眾自帶外食。

市府表示，近期除了已完成消防、反恐等實地演練，交通局有派員實地進行了交通設施測試，捷運公司也已擬定人潮疏散計畫，市府成立了跨局處的緊急應變小組，就近掌握現場狀況，以即時指揮、應對突發情形。市府表示，因應市民與球迷的期待，市府跨局處動起來，全方位的進行考慮與準備，希望能為大家與大巨蛋的第一次約會，創造更好的體驗。

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