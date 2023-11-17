解決辦卡痛點！銀行推信用卡軟體憑證授權 省去準備財力文件時間
民眾申辦信用卡及額度調升最大痛點，就是在準備財力文件時因資料不全，而延宕申請進度。不過，國內有銀行將於明（18）日率先推出「信用卡軟體憑證授權服務」，民眾上網申辦信用卡或卡友信用卡額度調升時，只要在申請過程中點選軟體憑證並授權，銀行就會透過財團法人金融聯合徵信中心查詢個人所得及財產資料，無需掃描或收集檢附財力證明文件，簡化信用卡申辦及額度調升審查作業流程，提供更便捷的申辦體驗。
記者顏真真／台北報導
中信銀行長期觀察發現，申辦信用卡及額度調升流程的最大痛點為準備財力文件時，申請人常因資料不全延宕申請進度。信用卡軟體憑證授權服務上線後，民眾於申辦時設定軟體憑證密碼並勾選同意條款，銀行就會透過聯徵中心串接財政部查詢個人所得及財產，民眾可省去準備財力文件時間，同時免去因文件傳遞可能衍生的個人資料外流風險，徵審作業也因偽冒風險降低而加速時效。
中信銀行表示，目前信用卡數位申辦量已趨近9成，為積極響應「綠色金融方案3.0」，進一步提升客戶數位體驗，陸續推出多卡申請、快發快綁Apple Pay、Google Pay，申請流程暫存及線上辦卡約定公共事業代扣繳與道路救援等服務，並持續優化使用者介面與使用者體驗，致力將金融服務深入生活場景，從客戶角度出發，打造無時不在、無所不在且有溫度的金融服務。